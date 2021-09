Novo decreto em Goiânia libera volta de público aos estádios da capital

Os torcedores dos clubes de futebol que mandam seus jogos em Goiânia poderão voltar aos estádios, após a publicação, nesta quinta-feira (9/9), do novo decreto pela prefeitura. Os locais estão fechados desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020. Por enquanto, a ocupação será limitada a 30% da capacidade das arenas.

Porém, apesar de ter sido autorizada pelo decreto, a retomada, segundo a prefeitura de Goiânia, será gradual. Assim, antes de operarem com 30% da capacidade, serão realizados testes em jogos com acesso limitado a 1,5 mil torcedores. Ainda não foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) quais os protocolos sanitários devem ser seguidos para evitar o contágio por Covid-19 neste retorno do público aos estádios.

Apesar da liberação de público em Goiânia, os torcedores do Atlético Goianiense, que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, terão que esperar um pouco mais para ver o time no estádio. Em reunião na última quarta-feira (8/9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os 19 clubes da Série decidiram que os jogos vão continuar sem a presença de público até que todas as prefeituras permitam a realização de jogos com torcedores nos estádios. Assim, uma nova reunião será realizada no dia 28 de setembro.

Os torcedores de Goiás e Vila Nova, que jogam a Série B do Campeonato Brasileiro, também terão que esperar para voltar aos estádios. No caso da Série B, a retomada acontecerá quando 80% dos municípios com clubes na competição tiverem liberado público. Dessa forma, uma nova reunião será feita no dia 17 de setembro.

Decreto proíbe venda de bebidas e comidas nos estádios de Goiânia

O novo decreto que autoriza público no estádios em Goiânia já definiu algumas medidas, que vão além do uso obrigatório de máscara em locais públicos. Dessa forma, já se sabe que está proibida a venda de produtos dentro das arenas, como bebidas e comidas. A restrição ao fornecimento de alimentação também contempla as imediações dos estádios em dias de jogos.

Assim, neste primeiro momento, os torcedores terão de abrir mão de hábitos tradicionais, como o amendoim durante a partida, o disco do intervalo e o espetinho ao deixar o jogo. Tais medidas querem assegurar que não ocorram aglomerações. Ainda não foram divulgadas definições sobre a forma de comprar ingressos, entrar e sair do estádio.

O maior impacto é em relação ao futebol, mas o decreto também prevê presença de público para outras modalidades esportivas e recreativas. Neste caso, também há limitação de 30% da capacidade do local. Ou seja, os torcedores de Goiânia podem voltar a acompanhar jogos em quadras poliesportivas e ginásios.