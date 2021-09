Rodolfo Mota propõe que OAB-GO amplie suporte a jovens advogados

Ao reunir advogados recém-aprovados no Exame de Ordem, o pré-candidato a presidente da OAB-GO pelo grupo Advocacia Unida, Rodolfo Mota, defendeu que a seccional goiana invista mais em programas de qualificação e orientação profissional para que os novos advogados tenham plenas condições de desenvolver a carreira. Para Rodolfo, a Escola Superior de Advocacia (ESA), que é um dos pilares dessa inserção dos jovens no mercado de trabalho, não tem conseguido bons resultados e precisa ser modernizada, atendendo de forma mais eficaz as demandas dos novos advogados.

“Nossa gestão à frente da OAB, se tivermos a honra de sermos escolhidos por vocês, vai fazer um trabalho consistente de preparação dos novos inscritos na Ordem para o mercado de trabalho. Como sabemos, a universidade não forma o advogado. Mas a OAB tem condições e a obrigação de ser uma ponte para o sucesso profissional de vocês”, afirmou o pré-candidato para um público majoritariamente jovem, durante happy hour realizado na quarta-feira (8).

Apesar de reconhecer que a OAB-GO precisa de avançar para oferecer mais oportunidades de qualificação aos novos advogados, Rodolfo Mota focou seu discurso em prestar as boas vindas aos jovens e dar dicas sobre a profissão, sempre em tom bem humorado. “Eu poderia gastar meu tempo aqui para falar das dificuldades da advocacia, das agruras que nós enfrentamos e das deficiências que temos que superar na nossa entidade classista, mas hoje eu quero comemorar com vocês a aprovação no Exame de Ordem. Me lembro o quanto me senti realizado quando recebi minha carteira profissional, há 18 anos. Quero que vocês entendam que, mais que uma profissão, a advocacia é um sacerdócio e deve ser exercido com muita paixão e responsabilidade”, afirmou Rodolfo.

Os novos advogados elogiaram a receptividade no Fórum da Advocacia Unida. “Fui muito bem recepcionada, tanto pelo Rodolfo, quando pela equipe. Para nós que estamos chegando agora, é importante criar esse vinculo com as pessoas que já são do movimento para nos sentirmos dentro do debate sobre o futuro da advocacia e integrados com os colegas”, afirmou Vitória Garcia. Aprovado no último exame da Ordem, cuja segunda fase foi dia 08 de agosto, João Paulo Elias de Pádua afirmou que já acompanhava o trabalho de Rodolfo Mota à frente da Casag e por isto fez questão de conhecê-lo pessoalmente. “Acompanho o trabalho do Rodolfo há algum tempo e aqui fui muito bem acolhido pela equipe e pelo próprio pré-candidato, que é uma pessoa muito aberta e acessível. Rodolfo traz propostas inovadoras para a gestão da OAB e sabemos que ele tem capacidade de entregar o que propõe, pois fez isto como presidente da Casag”.