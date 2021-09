Seis pessoas morrem em grave acidente na BR-040, em Luziânia

Seis pessoas morreram em um grave acidente na noite desta quinta-feira (9/9), na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de passeio bateu na traseira de um veículo de carga.

Conforme informações, todas as vítimas, sendo três homens e três mulheres, estavam em um Citroen C4 Pallas, que seguia no sentido Cristalina/ Luziânia, mesma direção do caminhão. Com o impacto, cinco pessoas não resistiram e morreram ainda no local. Uma das vítimas ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Todas as vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, mas, até o momento, não foram identificadas. Por isso, não foi possível verificar se eram familiares.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão, que transportava uma carga de cerâmica, não ficou ferido. A pista ficou totalmente interditada durante a noite para a retirada do veículo e limpeza da via.

Além do grave acidente na BR-040, outras seis pessoas morrem após carro cair de ponte em Luziânia

No último domingo (5/9), seis pessoas morreram após um carro cair de uma ponte em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tinham entre 15 e 28 anos.

Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo em uma estrada de terra e caiu no Riachão das Taipas. No local, a ponte é de madeira e não contém proteção nas laterais.

Os corpos foram encontrados após uma testemunha avistar o carro dentro do riacho, apenas com as rodas para o lado de fora da água, enquanto a parte submersa estava presa a um tronco a uma profundidade de cerca de dois metros.

No veículo estavam três jovens, com idades entre 21 e 28 anos, e três adolescente, que tinham entre 15 e 17 anos. Segundo familiares, as vítimas eram de Santa Maria, no DF, e estavam indo passar o fim de semana em uma chácara na região do Lago Corumbá 3, em Luziânia.