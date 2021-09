Eleições 2022: emedebistas incentivam candidatura própria para Governo de Goiás

Com a proximidade das eleições 2022, partidos e lideranças políticas começam a se movimentar para conseguir aliados. Durante encontro na noite desta quarta-feira (10/9), alguns nomes emedebistas incentivaram a candidatura própria do partido para o Governo de Goiás, entre eles está o deputado estadual Paulo César Martins, advogado Ênio Salviano e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que já vem se posicionando a favor da ideia há algum tempo.

Para o presidente da Fundação Ulysses Guimarães em Goiás, Ênio Salviano, o MDB tem a missão de apresentar um candidato para as eleições. “É obrigação do MDB apresentar um bom candidato a governador do Estado de Goiás com um bom plano de governo para atender às necessidades sociais e econômicas.”, disse.

Em seu discurso, Gustavo Mendanha relembrou sua trajetória no partido e pediu apoio para a candidatura própria do MDB. Ele ainda falou sobre a postura dos grandes líderes do MDB perante desafios eleitorais do passado, como Maguito Vilela e Iris Rezende.

Mendanha ainda deixou claro que está à disposição do partido caso não haja outro nome para ser candidato. “Não sou de fugir de grandes desafios”, exclamou. O deputado estadual Paulo César Martins também manifestou apoio à candidatura de Mendanha.

Eleições 2022: lideranças do MDB defendem aliança com Ronaldo Caiado (DEM)

Em contrapartida, outras lideranças do MDB são favoráveis à aliança com o atual governador Ronaldo Caiado (DEM), que já convidou o partido para a chapa majoritária nas eleições de 2022. Na última quarta-feira (8/9), uma carta foi enviada à direção do MDB de Goiás onde os deputados Humberto Aidar, Bruno Peixoto e Henrique Arantes manifestaram apoio à aliança política.

Ganhando força em Goiás, todos os prefeitos emedebistas, exceto Mendanha, já aderiram à ideia de participar da chapa governista nas próximas eleições. A tese também é defendida por Daniel Vilela, atual presidente do partido e principal nome à vice de Caiado nas eleições 2022.

A aliança do MDB com Caiado, que já é tida como certa, deve se tornar realidade em breve, o que pode levar a uma possível desfiliação de Mendanha com o MDB.