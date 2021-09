Trabalhador do BRT morre ao ser atropelado por caminhão da obra, em Goiânia

Um homem de 54 anos morreu após ser atropelado por um caminhão, na manhã deste sábado (11/9), enquanto trabalhava na obra do BRT na Avenida Goiás Norte, em Goiânia. O veículo envolvido no acidente também prestava serviço para o Consórcio BRT Norte-Sul.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima estava trabalhando na obra e não percebeu o veículo se aproximando de ré, próximo à grade do terminal. Em determinado momento, o caminhão atingiu a vítima que, com o impacto, caiu na pista e foi arrastada pelo veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem ainda no local. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Segundo a Dict, será instaurado um inquérito policial para apurar os fatos.

Após o acidente, a prefeitura interrompeu os trabalhos no local do acidente. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) informou que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas e, ainda, se solidarizou com a família e colegas de trabalho da vítima.

Além do trabalhador do BRT que morreu ao ser atropelado por caminhão da obra, em Goiânia, outras seis pessoas morreram na BR-040

Seis pessoas morreram em um grave acidente na noite da última quinta-feira (9/9), na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de passeio bateu na traseira de um veículo de carga.

Conforme informações, todas as vítimas, sendo três homens e três mulheres, estavam em um Citroen C4 Pallas, que seguia no sentido Cristalina/ Luziânia, mesma direção do caminhão. Com o impacto, cinco pessoas não resistiram e morreram ainda no local. Uma das vítimas ficou gravemente ferida e chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Todas as vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia. De acordo com a PRF, o motorista do caminhão, que transportava uma carga de cerâmica, não ficou ferido.