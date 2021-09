Covid-19: Brasil registra 20,9 milhões de casos e 586,5 mil mortes

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados na noite deste sábado (11), o Brasil registrou até o momento 20.989.164 casos de covid-19. Em 24 horas, 14.314 novos casos foram informados, enquanto 373,6 mil seguem em acompanhamento.

O mais novo boletim epidemiológico mostra, ainda, 712 óbitos decorrentes da doença. No total, o país teve 586.558 mortes por covid-19. O número de recuperados passou da marca de 95%, e está em 20.029.040 – o equivalente a 95,4% do total de casos.

O Ministério da Saúde informa que há 3,4 mil óbitos ainda em investigação. O número é relativo a casos em que exames de diagnóstico são feitos após a morte do paciente.

Estados

No ranking de casos e óbitos por estado, São Paulo permanece na liderança com cerca de 4,3 milhões de infecções pelo novo coronavírus e 147,2 mil mortes. Minas Gerais está em segundo lugar, com 2,1 milhões de casos e 53,6 mil mortes. O Paraná está em terceiro, com 1,47 milhões de casos e pouco mais de 38 mil mortes. Goiás aparece no nono lugar, com 836.221 casos e 22.912 mortes.

O boletim informa que os dados do estado da Bahia são referentes ao dia 10 de setembro e ainda não foram atualizados.

Vacinação

O Brasil já aplicou 210.275.382 doses de vacinas diversas contra a covid-19, informa o ministério. Destas, 137,6 milhões são referentes à primeira dose, enquanto 72,6 milhões são referentes à segunda dose e dose única.

O painel informativo revela que 2.404.404 doses foram aplicadas nas últimas 24 horas – número que ultrapassa a expectativa anunciada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

Os dados também mostram que 259.408.220 doses foram distribuídas para os estados e para o Distrito Federal. Destas, 253,7 milhões já estão catalogadas e inseridas nos respectivos sistemas de saúde municipais.