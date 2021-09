Incêndio atinge Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, e deixa turistas ilhados

Cerca de 50 turistas foram resgatados após ficarem ilhados na manhã deste domingo (12/9) depois que um incêndio atingiu o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Participam da ocorrência cerca de 50 militares, além do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo) e o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque. Uma aeronave da corporação também ajuda a apagar as chamas.

De acordo com a corporação, são duas linhas de fogo, uma que vai em direção ao estacionamento e rumo ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e o outro que desce a serra e segue destruindo a vegetação.

Testemunhas afirmam que o fogo teria começado por causa de um cigarro que um turista fumava no passeio. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente. Além disso, os bombeiros não registraram vítimas com queimaduras, até o momento.

Além do incêndio que atingiu o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, outro atingiu o Parque Estadual João Leite

No último dia 6 de setembro foi registrado um incêndio no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), que só foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros cerca de 48 horas depois. Mais de 50 bombeiros trabalharam no combate as chamas. O parque está inserido nos municípios de Goianápolis, Nerópolis e Goiânia.

Junto com o Parque Estadual João Leite, o Parque Altamiro de Moura Pacheco tem uma área contínua de 4.964 hectares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no setor Vale dos Sonhos, em Goiânia.

Provocar incêndio em vegetação é crime

O CBMGO explica que além de prejudicar a qualidade do ar, o fogo coloca em risco a fauna e flora da região. A Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605 de 1998, no artigo 54, descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição, de qualquer forma, que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora.