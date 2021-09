Manifestação em Goiânia pede impeachment do presidente Jair Bolsonaro

Em mais um dia de protestos, manifestantes foram às ruas neste domingo (12/9) protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O movimento acontece em diversas capitais e cidades brasileiras, inclusive Goiânia. Os manifestantes pedem o impeachment de Bolsonaro e cobram mais vacinas contra a Covid-19.

O ato é organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL), Vem para Rua e Movimentos Livres. Vestidos de branco, os manifestantes se reuniram em frente a Superintendência da Polícia Federal em Goiânia, com cartazes dizendo “Nem Lula nem Bolsonaro” e ‘Quem é contra a Lava Jato é contra o Brasil”.

O movimento é monitorado pela Polícia Militar, que está com viaturas localizadas em pontos estratégicos, além da cavalaria.

Manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro em outras cidades do Brasil

Sob o mote “Fora Bolsonaro”, os protestos estavam previstos para 19 capitais, e os movimentos foram registrados nos estados do São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Maranhão, Pará e outros.

As articulações e adesões em torno das movimentações de hoje começaram em paralelo à organização das manifestações de 7 de Setembro, que foram a favor do presidente.

O Movimento Brasil Livre (MBL), um dos organizadores dos atos, divulgou a presença, em São Paulo, do ex-ministro Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT em 2018, e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), que deixou o governo nos primeiros meses da pandemia do coronavírus.

O MBL e o Vem Pra Rua mobilizaram, anos atrás, parte de manifestações antagônicas à esquerda, como o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), por exemplo. Mas para este domingo a ideia é fazer protestos de caráter apartidário, com os manifestantes usando branco.