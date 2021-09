Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente na GO-060, em Goiânia

Um motociclista morreu e uma passageira ficou ferida após um acidente envolvendo um veículo de passeio na rodovia GO-060, em Goiânia. A batida aconteceu no início da tarde deste domingo (12/9).

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a motocicleta era conduzida por um homem, que transportava uma mulher na garupa. Eles seguiam em uma Honda CG 125 Titan, sentido Trindade/ Goiânia.

No km 04 da rodovia, um veículo que seguia na mesma via e sentido fez uma manobra de conversão à direita para entrar na pista da Avenida Bandeirante, que é paralela à rodovia, momento que a motocicleta colidiu na lateral dianteira do veículo.

Com o impacto os ocupantes da motocicleta caíram na pista e sofreram diversas lesões corporais. O condutor da motocicleta não resistiu e morreu ainda no local. A passageira foi socorrida por uma ambulância de empresa privada que passava pelo local após o acidente.

A condutora do carro, de 24 anos, permaneceu no local e fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Será instaurado inquérito policial na DICT para apurar os fatos.

Além do acidente na GO-060, outro foi registrado próximo ao Parque Flamboyant, em Goiânia

Um jovem que andava de patins morreu após ser atropelado por um carro na noite deste sábado (11/9), próximo ao Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima, de 26 anos, andava de patins pela Rua 50 e ao chegar no cruzamento não parou e entrou na Rua 46, na contramão, momento que foi atropelado pelo veículo Citroën/C3. Com o impacto, a vítima caiu na pista e ficou inconsciente.

O veículo envolvido no acidente era conduzido por uma médica de 34 anos, que prestou os primeiros socorros para o jovem e tentou reanimá-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

A condutora do carro permaneceu no local e fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. O caso segue sendo apurado pela Dict.