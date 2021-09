Padre Jesus Flores morre após complicações da Covid-19, em Goiânia

O padre Jesus Flores, de 88 anos, morreu na noite deste sábado (11/9), após complicações da Covid-19, em Goiânia. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. O velório acontece na manhã deste domingo (12).

O sacerdote já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas tinha problemas cardíacos. Além dele, outros quatro padres do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno estão com a doença.

Nas redes sociais, a Associação Filhos do Pai Eterno e o Santuário Basílica lamentaram a morte do padre e afirmam que ele se “se tornou uma figura de destaque na evangelização e na divulgação da devoção ao Divino Pai Eterno”.

Jesus Flores nasceu em 11 de março de 1933 e se tornou padre em janeiro de 1959. Ele atuou também na comunicação e trabalhou na Rádio Difusora e na TV Pai Eterno.

Luto oficial pela morte do padre Jesus Flores

O prefeito de Trindade, Marden Júnior, decretou luto oficial de três dias na cidade. O governador Ronaldo Caiado também lamentou a morte de decretou três dias de luto oficial no Estado.