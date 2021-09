CASAG entrega nova sede da Subseção de Firminópolis

A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás entregou, na sexta-feira (10), mais uma obra realizada por meio do Programa de Valorização aos Advogados e Subseções (PROVAS). A advocacia de Firminópolis ganhou uma Subseção própria, moderna e provida de equipamentos de ponta, fruto de um projeto realizado pela Caixa de Assistência e que adota o mesmo padrão para todo o Estado. A nova unidade vai beneficiar a advocacia das cidades de Firminópolis, Palminópolis, São João da Paraúna e Turvania.

A nova sede conta com auditório, com capacidade para 70 pessoas sentadas, capaz de abrigar eventos de médio porte. Foram investidos R$ 138,5 mil dos cofres da CASAG e Seccional. “Nós tínhamos uma Subseção vizinha, a de São Luís de Montes Belos, e muitos no Conselho não achavam que havia necessidade de criar a Subseção aqui, mas eu insistia que a advocacia de Firminópolis tinha as suas particularidades. Eu tinha um sonho de ver essa Subseção, com essa infraestrutura. Eu agradeço enormemente à CASAG porque a gente sabe que foi a CASAG que permitiu essa ampliação da estrutura aqui”, disse o presidente da Subseção de Firminópolis, Henrique Brito.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – secção Goiás (OAB/GO), Thales Jayme, ressalta a importância de levar a mesma estrutura que é ofertada à advocacia goianiense aos profissionais de todo o Estado. “Se tem uma coisa que eu acho importante na vida é reconhecer valores alheios, reconhecer pessoas que trabalham e produzem. Eu reconheço o trabalho da Ordem e da CASAG em Goiás, porque hoje a advocacia do interior não recebe mais o que sobra de Goiânia, agora ela recebe exatamente o mesmo que é entregue na capital”, observa.

“O sonho da advocacia de Firminópolis está sendo realizado hoje. A CASAG é um orgulho, uma referência e contribuiu com muito trabalho para que esse sonho fosse realizado”, pontuou o presidente da Subseção de Rio Verde, Alessandro Gil, também presente no evento.

O presidente da Subseção de Aparecida de Goiânia, Francisco Sena, também participou da solenidade de inauguração, e disse que “é muito bom quando a gente vê a CASAG se transformar e ser capaz de fazer essas entregas. A gente vê o dinheiro da advocacia de fato retornando à advocacia. Nós que somos das Subseções sabemos das dificuldades que nós passamos e é uma alegria saber que podemos contar com a CASAG”.

Nesse contexto, o presidente da CASAG, Rodolfo Mota, lembra da caminhada iniciada pela Caixa de Assistência há exatos 5 anos e 9 meses. “Encontramos uma Caixa de Assistência tímida, com pouca atuação e que não estava preparada para as novas demandas da advocacia. Então, tínhamos muito trabalho pela frente. E nós trabalhamos. Aumentamos os serviços, construímos o Meu Escritório, uma nova sede, criamos o PROVAS, assumimos o clube (CEL), desoneramos a OAB para que ela pudesse pagar suas contas”, explica.

Paralelamente a esse trabalho, a CASAG fazia justiça à advocacia do interior, corrigindo uma dívida com as subseções, ampliando seus locais de atendimento no Estado. “Sou testemunha da frustração do presidente Henrique nos últimos anos, sempre tentando entregar um espaço para a advocacia de Firminópolis, sem êxito. Hoje, nós fazemos justiça aqui e com todo o trabalho empenhado pelo presidente Henrique, com investimentos da Ordem e da CASAG, nós entregamos uma estrutura que a advocacia merece. Hoje a gente não entrega apenas uma estrutura predial, mas sim dignidade a uma advocacia que há tanto tempo espera por isso!”.