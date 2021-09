Confira os novos sorteados do cadastro reserva do Residencial Agenor Modesto

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal Habitação, publicou nesta segunda-feira (13/9), no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município, a lista com os nomes dos novos sorteados para o complemento do Cadastro Reserva do Residencial Agenor Modesto 1. O sorteio eletrônico dos inscritos foi realizado na última sexta-feira (10), na sede do AparecidaPrev em Aparecida.

Os sorteados para compor a lista complementar do Cadastro Reserva serão chamados nos próximos dias – conforme demanda – para apresentar toda documentação requisitada no Programa Habitacional Casa Verde Amarela. A documentação será analisada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e validados pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O secretário de Habitação de Aparecida, William Panda, informei que todo o processo de sorteio e avaliação de documentação é feito de forma transparente. “Algumas famílias que haviam sido sorteadas foram desclassificadas após visita sociais da secretaria e da equipe da Caixa. Por isso sorteamos mais 125 nomes que serão chamados de acordo com a necessidade, após análise da documentação”.

Novo sorteio para o cadastro reserva do Residencial Agenor Modesto foi feito após famílias não apresentarem documentação

William Panda ressalta que todos os reservas do primeiro sorteio já tiveram a documentação analisada pela Secretaria de Habitação e pela Caixa. “Cerca de 70 famílias sorteadas em março deste ano, não apresentaram a documentação necessária e por isso foram desclassificadas para receber o imóvel social”, pontuou o gestor.

“A partir do momento que os sorteados são avaliados pelo município e encaminhados para a Caixa Econômica, a instituição financeira enquadra todos esses beneficiários no critério de seleção do programa habitacional. Aqueles aprovados serão encaminhados para receber unidades do Residencial Agenor Modesto, ou seja, os apartamentos construídos no empreendimento”, afirmou o representante da Caixa Econômica, Valcernir Vicente no dia da realização do novo sorteio.

Os vereadores Marcos Miranda (Republicanos) e Orlanes Maranhão (PSB) acompanharam a realização do sorteio. “Podemos afirmar que tudo foi feito com lisura, transparência e sempre pensando no melhor da nossa população”, afirmou Miranda. Maranhão acrescentou que “a Câmara Municipal acompanha o procedimento desde o início por meio da Comissão de Habitação no sentido de garantir transparência e responsabilidade nos procedimentos necessários do programa habitacional”.

Acesse o Diário Oficial e confira a lista.