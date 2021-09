Encontrado corpo de menino de 2 anos que desapareceu em rio de Pontalina

Foi encontrado nesta segunda-feira (13/9), pela equipe de mergulho dos bombeiros, o corpo de um menino de 2 anos que desapareceu no Rio dos Bois, em Pontalina, na região central de Goiás.

O menino desapareceu na tarde de domingo (12), depois que familiares foram visitar amigos e decidiram ir para a beira do rio. A criança estava perto da água, junto com alguns familiares, que não perceberam quando o menino entrou no rio e se afastou da margem.

O avô só viu o momento que a criança estava com os braços para fora da água e logo avisou os familiares. Ele relatou que o local é raso, com água batendo no tornozelo por cerca de 10 metros, mas, de repente, a profundidade aumenta.

Após o desaparecimento, a família chamou o Corpo de Bombeiros Militar, que iniciou as buscas. O corpo da criança foi localizado após 7 horas de buscas, a cerca de 2 quilômetros abaixo do local onde desapareceu.

Além do menino de 2 anos que desapareceu em rio de Pontalina, jovem sumiu no Rio Araguaia, em Aruanã

No último dia 6 de setembro, um jovem de 21 anos sumiu após mergulhar no Rio Araguaia, em Aruanã. Uma equipe que navegava pelo rio foi chamada para socorrer a vítima que tinha afogado.

No dia do ocorrido, os bombeiros fizeram buscas pela superfície. Nos dias seguintes, os mergulhadores procuraram o corpo da vítima por uma área mais extensa. Desde então, o Corpo de Bombeiros tenta localizar o corpo do jovem.

Os bombeiros pedem às pessoas que cuidem de sua segurança, com uso de colete salva-vidas e não façam ingestão de bebidas alcoólicas se forem entrar em águas de rios e lagos. A corporação ainda orienta que turistas busquem orientação de moradores e guias locais para saber quais são as áreas adequadas para banho em cada região.