Shopping de Goiânia terá descontos especiais em 27 restaurantes

Já pensou comer aquele prato maravilhoso do restaurante do shopping pagando menos? Um oportunidade já bem tradicional é o projeto Terça Gastronômica, do Flamboyant Shopping, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia. Nos meses de setembro e outubro, o centro de compras terá descontos especiais às terças. Desta vez, participam 27 restaurantes e lanchonetes e chamam a atenção locais como Luce, Juá Restaurante, que fazem parte do polo gastronômico, o recém-aberto Café S/A, a TeaShop e o Bob’s.

Outra novidade é que, até 26 de outubro, os canais digitais do shopping mostrarão os diferenciais de cada prato selecionado no Terça Gastronômica. Dessa forma, tem sugestões para o almoço, lanche, happy hour e para o jantar. Entre os destaques estão saladas, sanduíches, chocolates, cafés. Além disso, há pratos à base de carne, camarão ou frango, e também pizzas, comida oriental e massas. A ideia é proporcionar mesmo variedade no cardápio de descontos.

Como participar do Terça Gastronômica Flamboyant

Os cupons de descontos do Terça Gastronômica estão disponíveis em formato 100% digital no hotsite da promoção do Flamboyant Shopping. Para participar, basta apresentar o cupom de desconto postado no site e/ou o print da oferta, publicada nos canais digitais do centro de compras. Ademais, as ofertas serão divulgadas no guichê de pagamento dos restaurantes e quiosques de alimentação participantes.

Durante as terças, o Instagram do shopping também exibe todas as ofertas e informações. A cartela de descontos ainda está disponível pelo aplicativo do Flamboyant.

Entre os restaurantes participantes estão: Doce Doce Confeitaria, Jerivá e Mr. Cheney. Além disso, Pobre Juan, Tokai Express, Mc Donald’s, Companhia do Grelhado, Casa Bauducco e Chocolates Brasil.