Veja os locais de vacinação contra Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 em nove pontos fixos nesta segunda-feira (13/9). A cidade já imuniza moradores acima de 18 anos.

Para receber a primeira dose é preciso comparecer no drive da Cidade Administrativa, das 8 às 18 horas, sem necessidade de agendamento, ou acessar o aplicativo “Saúde Aparecida” e marcar o dia e horário da vacinação na Central de Imunização ou nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim.

Já a segunda dose estará disponível nos drives do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades e na Central de Imunização, das 8 às 18 horas. As UBS’s dos bairros Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim também oferecem o serviço, das 8 às 16 horas. Para receber a dose de reforço em qualquer um desses locais não é necessário agendar, basta respeitar a data prevista no cartão de Vacinação e no dia programado apresentá-lo, juntamente com documento de identidade e CPF ou Cartão SUS.

Balanço da vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até este domingo (12/9), 179.100 moradores já haviam procurado os postos da cidade para receber a segunda dose ou já receberam vacina dose única. O número representa 42,3% da população adulta do município, estimada em 422.666 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda de acordo com a SMS, o município já aplicou 346.461 vacinas como primeira dose. O número representa 81,9% dos moradores acima de 18 anos. “Já totalizamos 525.688 doses aplicadas em nossa cidade e precisamos avançar ainda mais. No último sábado realizamos uma ação em bairros afastados, com o intuito de aproximar a vacina da população em situação de vulnerabilidade. Ao todo, 375 moradores dos setores Continental, Terra do Sol e Virgínia Park foram imunizados com a primeira dose. No próximo sábado estaremos lá novamente. Nosso esforço é para proteger o máximo de pessoas contra o Coronavírus. Se elas não vêm até a vacina por algum motivo, Aparecida levará a vacina até elas”, coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro.

De acordo com a gestora, como o município já recebeu um total de 570.955 doses de imunizantes, a cidade inicia a semana com um estoque de 12.070 doses para a primeira aplicação e 14.232 doses de reforço.