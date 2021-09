Aparecida inicia vacinação de adolescentes com 17 anos nesta quarta (15/9)

Aparecida de Goiânia inicia, a partir desta quarta-feira (15/9), inicia a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes, a partir de 17 anos. Assim, eles receberão a 1ª dose em oito locais na cidade. Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento. Além disso, CPF ou Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

A vacinação para os jovens a partir de 17 anos em Aparecida acontecerá sem necessidade de agendamento no drive-thru da Cidade Administrativa, das 8h às 18h. Ademais, os que preferirem receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisam agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso é feito pelo site da Prefeitura. As vagas para as pessoas com mais de 17 anos serão liberadas ainda nesta terça-feira (14/9), a partir das 17h.

Mais sobre a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes em Aparecida

A Prefeitura de Aparecida realizará ainda a vacinação de adolescentes com menos de 17 anos que estão nos seguintes grupos: gestantes e puérperas, pessoas com deficiência e jovens que estejam em cumprimento de medida socioeducativa. Neste último caso, a vacinação será feita por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visitando os centros de internação. Grávidas e adolescentes em pós-parto (até 45 dias), bem como as pessoas com deficiência precisam comprovar a situação.

“É mais um grande passo que Aparecida está dando para superarmos a pandemia. Os adolescentes estavam ansiosos, nós também, e agora chegou o momento. Quero ver todos a partir de 17 anos procurando um de nossos postos para receber a vacina”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Dose de reforço para pessoas acima de 70 anos

Na quarta-feira, Aparecida de Goiânia também inicia a aplicação da dose reforço (terceira dose) para a população em geral, acima de 70 anos. Dessa forma, eles serão atendidos em nove postos que já aplicam a segunda dose. Assim, a vacinação acontecerá no drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades. Além disso, nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central de Imunização. Segundo estimativa da SMS, mais de 20 mil pessoas nessa faixa etária já receberam duas doses da vacina ou dose única e estão aptas para serem imunizadas com o reforço.

Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente da vacina aplicada. Os acamados não precisam entrar em contato novamente com a Central de Imunização para agendar a aplicação do reforço. Segundo a prefeitura, esse controle será feito pela SMS.