Bar do Chicão vence concurso Comida di Buteco 2021, em Goiás

Nesta terça-feira (14/9) foi divulgado, ao vivo, em evento que reuniu em Goiânia representantes de 30 botecos participantes da edição 2021 em Goiás, o campeão do Comida di Buteco. O título regional da disputa de bares de Goiânia e Aparecida de Goiânia ficou com o Bar do Chicão. Para o concurso, o boteco campeão desenvolveu o petisco Casa Raiz, um creme de inhame e cará com frango desfiado e queijo muçarela.

O prato foi avaliado pelo público que visitou o local e também pelo júri do concurso. Para selecionar o melhor boteco da região, no Comida di Buteco também tem outros critérios mensurados com o voto popular e pela comissão. Assim, é levado em conta a higiene do local, o atendimento e a temperatura da bebida.

Em segundo lugar na disputa deste ano ficou o Camargo Chopp, com o petisco Musseline no Pão Italiano. Além disso, a terceira colocação tem o Bistrô Chica Doida, com o petisco o Brigadeiro de Picanha. O Comida de Buteco Goiás 2021 também divulgou a quarta e a quinta posições: Bar do Dodô, com o petisco Carne Papagaio, e o Gurupi Restaurante com o petisco Carachamba.

Todos os petiscos desenvolvidos para o concurso estão disponíveis AQUI. Apesar do Comida di Buteco já ter terminado, é comum que receitas que agradaram ao público ganhem espaço permanente no cardápio. Assim, se você não aproveitou a edição que definiu o Bar do Chicão como campeão, pelo menos ainda pode ter a chance de experimentar belas receitas.

Como funciona o Comida di Buteco regional

Em 2021, 30 botecos de Goiânia e Aparecida de Goiânia concorreram ao título do concurso, que teve formato híbrido. Ou seja, os petiscos desenvolvidos para o Comida di Buteco em Goiás também ficaram disponíveis por delivery e take away. A medida foi adotada tendo em vista o contexto de pandemia. Dessa forma, mesmo que não se sentisse confortável de ir a um dos botecos participantes poderia ter uma boa experiência gastronômica em casa.

A votação no concurso, porém, esteve limitada ao público que esteve nos botecos e degustou os petiscos inscritos no período de 30 de julho a 29 de agosto. Assim, são avaliadas quatro categorias, petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida, que têm pesos diferentes na nota final. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e o dos jurados 50%. É essa conta que definiu o vencedor em 2021!

A edição teve o tema Raízes, que impôs ao desenvolvimento de receitas o uso de uma ou mais raízes. Todo os petiscos participantes tiveram preço fixo de 27 reais.

O que está por vir para o campeão Bar do Chicão

Na segunda etapa do Comida di Buteco 2021, que define o melhor boteco do Brasil, o nosso campeão regional, Bar do Chicão, será avaliado por uma nova comissão de jurados. Eles visitam os campeões de cada cidade, avaliando as mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene) da primeira etapa. Cada boteco é visitado por três jurados nesta fase. O dono do título nacional será conhecido e premiado em outubro.