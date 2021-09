CASAG entrega unidade regional em Inhumas

A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) inaugurou, em Inhumas, sua décima unidade regional e a terceira unidade do espaço Meu Escritório, na manhã desta terça-feira (14). O escritório compartilhado é um espaço colaborativo, planejado para atender as necessidades da advocacia e oferecer diversas facilidades para o exercício da profissão. Já a regional é composta por sala da CASAG com livraria, ótica, souvenir, certificação digital, entre outros.

Localizada na Subseção da OAB em Inhumas, a unidade do Meu Escritório disponibilizará duas salas para atendimento e reunião para a advocacia local. O ambiente é um espaço moderno para peticionamento, impressões e atendimento ao cliente, ideal para advogados e advogadas em trânsito pela cidade ou mesmo para aqueles que procuram otimizar o tempo e atender seus clientes em um ambiente tranquilo, amplo, moderno, confortável e seguro.

Para o presidente da CASAG, Rodolfo Otávio Mota, é motivo de alegria entregar mais uma Unidade Regional da CASAG. “Nós, de fato, tivemos a oportunidade de fazer história na Caixa de Assistência, quando fizemos de uma pequena sede em Goiânia e uma única sala em Rio Verde, 10 unidades no interior, o maior escritório compartilhado para advogados do Brasil e o maior centro de atendimento para a advocacia de todo o país, que é o nosso Centro de Excelência”, ressalta.

Ainda segundo Rodolfo, antes mesmo da inauguração do Meu Escritório e da Regional da CASAG em Inhumas, a Subseção já vinha recebendo investimentos da Caixa de Assistência, a exemplo do que foi feito em todo o Estado de Goiás.

Em seu discurso, o Delegado da CASAG em Inhumas, Tarcísio Rosa de Carvalho Filho, pontuou o apoio da Caixa de Assistência à advocacia inhumense. “Hoje, se há algo que resume esse momento, de fato, é a gratidão à CASAG e ao Rodolfo, pelas realizações que pudemos fazer na Subseção de Inhumas”.

O presidente da Subseção da OAB em Inhumas, Jefferson de Paula Coutinho, traduziu em gratidão o apoio da CASAG à comarca. “Sou muito grato a você, Rodolfo, por tudo o que foi feito pela CASAG na nossa Subseção. A Subseção de Inhumas só tem gratidão a vocês!”. Logo mais às 18 horas, a CASAG inaugura sua nova unidade em Aparecida de Goiânia.