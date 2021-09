Cervejaria Louvada abre espaço em Goiânia com 20 rótulos artesanais

O cenário cervejeiro de Goiânia acaba de ganhar uma novidade. Na semana passada, chegou à cidade a Cervejaria Louvada, com um espaço amplo, no Setor Bela Vista, que irá apresentar aos goianos os mais de 20 rótulos de cervejas e chopes artesanais da marca de Cuiabá. Assim, uma das atrações do taproom (bar que contempla apenas cervejas de uma cervejaria) é uma sequência com 12 torneiras de chopes diferentes, com valores entre 8 reais e 20 reais. O local também funciona como distribuidora.

Dessa forma, a ideia é que os apreciadores de cervejas artesanais tenham uma experiência bem completa, o que obviamente inclui a possibilidade de degustação. Isso pode ser feito no local, em que se tem a bebida em condições ideias de apreciação, como temperatura, forma de servir e copo adequado. Ou também pode ocorrer em casa. Assim, o bar oferece a possibilidade comprar growlers. Com os recipientes descartáveis e retornáveis, é possível levar até 2 litros de chope para casa.

Um detalhe importante é o horário de funcionamento. Como a ideia é reunir quem gosta de degustar e entender sobre cerveja, a distribuidora da Louvada em Goiânia atende o público de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Já aos sábados, o funcionamento é das 9h às 13h. Ou seja, o taproom também se diferencia neste ponto de um bar convencional.

Conheça os rótulos premiados e lançamentos

Para quem ficou curioso em relação ao portfólio de bebidas da Cervejaria Louvada, tem para todos os gostos e estilos. Dessa maneira, vão desde as mais refrescantes e populares, como Pilsen, Hop Lager e German Pilsner e contemplam clássicos da cervejaria artesanal: IPA, APA e Sour. Apenas este ano, a Louvada já ganhou 15 prêmios em concursos nacionais e internacionais de cervejaria.

Entre os rótulos premiados estão, a Louvada Coffee Pilsen, que ganhou medalha de ouro no Concurso Brasileiro da Cerveja 2021 e medalha de prata no World Beer Awards 2021; e a Benedita Coffee, que conquistou a prata também na competição nacional. Além disso, quem visitar a Cervejaria Louvada em Goiânia poderá experimentar um lançamento, a Louvada Gose. Trata-se de uma cerveja ácida com adição de sal do Himalaia, sementes de coentro e limão. Também há um rótulo sem glúten, a Louvada Low. A bebida tem calorias e carboidratos reduzidos e 3,7% de teor alcóolico.

História da Louvada Cervejaria e perspectiva de expansão

A Cervejaria Louvada começou em Cuiabá em junho de 2015 e foi uma das pioneiras em produção de cervejas artesanais no Mato Grosso. Segundo a marca, tem umas das mais modernas fábricas do Brasil e já quintuplicou sua capacidade produtiva. Atualmente, comercializa e distribui, por e-commerce, 15 novos rótulos para todo o Brasil.

Além da fábrica em sua cidade natal e do bar da Louvada em Goiânia, também possui uma unidade de fabricação em Porto Velho e um taproom em funcionamento em Manaus. Além disso, prevê a inauguração de três bares (distribuidora e taproom) ainda em 2021, em Jataí (Goiás), Campo Grande e Rio Branco.