Jovens com 17 anos ou mais já podem se vacinar em Goiânia; veja onde

A partir desta quarta-feira (15/9), Goiânia começa a vacinar contra a Covid-19 os jovens com 17 ou mais e, também, aqueles com idade entre 12 e 17 anos que tenham comorbidades, além das adolescentes que estejam grávidas ou puérperas. Para a primeira dose é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço.

Também será iniciada a aplicação da terceira dose para idosos a partir de 70 anos, que receberam a segunda dose há seis meses, e em pessoas imunossuprimidas com idade acima de 60 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias.

A capital segue normalmente com a aplicação da primeira e segunda dose para os goianienses acima de 18 anos que ainda não concluíram o esquema vacinal. A aplicação será realizada nos pontos de vacinação distribuídos pela cidade, sem necessidade de agendamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiânia, nesta quarta (15), o drive-thru do Shopping Passeio das Águas atenderá apenas os idosos a partir de 70 anos com 6 meses de intervalo da segunda dose. Serão disponibilizadas duas mil senhas a partir das 8h, e o atendimento prossegue até a finalização do atendimento das senhas.

Veja onde jovens com 17 anos ou mais podem se vacinar, em Goiânia

Por agendamento

USF Residencial Itaipu: R. Ri 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú

USF Leste Universitário: R. 218 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

CS João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n – Parque Industrial Joao Braz.

Terceira dose de idosos acima de 70 anos com 6 meses de intervalo da segunda dose

Drive Thru Shopping Passeio das Águas

Terceira dose de idosos a partir de 70 anos com 6 meses de intervalo da segunda dose e imunossuprimidos com 60 anos ou mais com 28 dias de intervalo da segunda dose

CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

USF Alto do Vale: Rua Vf 9 Qd área, 0 – Vila Finsocial

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim.

USF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

SEST SENAT: Av. Castelo Branco, s / n – São Francisco.

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo.

Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo. CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia

Pessoas a partir de 18 anos