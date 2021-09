Menina de 3 anos morre após ser espancada por mãe e padrasto, em Trindade

Uma menina de 3 anos morreu após ser espancada pela mãe e pelo padrasto, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. A criança apresentava vários hematomas e fraturas. Eles foram presos nesta terça-feira (14/9).

De acordo com a delegada Silvana Nunes, responsável pelo caso, eles foram encaminhados para a delegacia após saírem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a menina foi atendida.

“Inúmeras fraturas no corpo da criança levaram à sua morte. Os médicos que a atenderam no hospital acionaram o Conselho Tutelar”, contou a delegada.

Inicialmente, a mãe da criança alegou que a menina teria caído em um parquinho, mas, posteriormente, mudou a versão e disse que o irmão da criança, de 6 anos, teria batido nela. Por fim, segundo a delegada, ela acabou confessando e disse que espancou a menina.

Além da menina de 3 anos que morreu após ser espancada por mãe e padrasto, irmão dela também era agredido, em Trindade

De acordo com investigações, os dois irmãos, a menina de 3 anos e o irmão de 6 anos, teriam sido agredidos no último domingo (12), mas a criança só foi levada para a unidade de saúde nesta segunda-feira (13). As crianças receberam pontapés e socos.

Segundo a unidade de saúde, vários procedimentos foram realizados e a criança chegou a ser intubada, mas não resistiu e morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser realizada a perícia e definição da causa morte.

A delegada ainda apontou que o menino de 6 anos estava com marcas nas costas e ele relatou que apanhava com bambu. Agora, o menino será encaminhado para o Conselho Tutelar e, posteriormente, será ouvido por uma psicóloga da Polícia Civil.

Ainda será apurada a motivação do crime, mas ambos vão responder pela prática e o padrasto ainda deve ser responsabilizado por omissão.