Potencial técnico-científico de Aparecida é destacado em revista internacional

Uma das vantagens de morar em Aparecida de Goiânia é o acesso a saúde de qualidade. Dois artigos publicados em uma revista médica internacional destacam o potencial técnico-científico do município.

Segundo Mayler Olombrada, diretor técnico do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), o município tem um grande potencial para desenvolver pesquisas clínicas tanto na área de Saúde como também envolvendo aspectos de ciência e tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial.

De acordo com o médico, um aplicativo que permite classificar radiografias de tórax como Covid-19 ou não, está sendo desenvolvido e pode ser levado para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Aparecida.

Mayler Olombrada participou como investigador e co-autor dos dois artigos, embasados por três estudos, que foram publicados, no último mês de agosto, na New England Journal of Medicine (NEJM), revista médica estadunidense reconhecida pela comunidade científica mundial, publicada pela Massachusetts Medical Society há mais de dois séculos.

Potencial técnico-científico de Aparecida de Goiânia

Os trabalhos são relativos a estudos sobre a melhor estratégia para se prevenir complicações tromboembólicas em pacientes com Covid-19. Os artigos mostram que Aparecida de Goiânia tem potencial para ter um Centro de Inovação e Pesquisa atuante com destaque nacional e internacional, afirma o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

Segundo Mayler, novas pesquisas estão em andamento e poderão embasar iniciativas para aprimorar a atenção à Saúde para a população de Aparecida.

Ainda segundo o médico pesquisador, ele está trabalhando em uma iniciativa que prevê complicações baseada no uso de inteligência artificial nas tomografias de pacientes internados com suspeita de Covid-19.

Saúde de qualidade

Atualmente a área da saúde em Aparecida conta com uma ampla rede de atendimento, com hospitais públicos e privados. São Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Centros de Atenção Psicossocial (Caps); Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais); Maternidade Marlene Teixeira; Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) e o Ambulatório Municipal com atendimentos em diversas especialidades.