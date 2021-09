14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia sediará nos dias 24, 25 e 26 de setembro, a 14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto. O evento será realizado no Temae Beach Esportes e Eventos – espaço situado ao lado do Anfiteatro Municipal – e cumprirá todas as normas sanitárias exigidas pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 no município, para evitar a disseminação do novo Coronavírus. A realização da Exposição conta com o apoio da Prefeitura de Aparecida, por meio das Secretarias de Cultura, Ação Integrada e Assistência Social.

Com entrada gratuita, a visitação estará disponível das 9h às 20h nos três dias. “Mesmo que o fluxo de pessoas dentro do espaço seja constante, as entradas serão monitoradas para que não haja aglomeração. No local será disponibilizado álcool gel, aparelho para verificar temperatura, e será permitida apenas a entrada e permanência das pessoas que estiverem usando máscara”, destacou a coordenadora da Exposição, Marling Frauzino.

Além de presentear os visitantes com a beleza peculiar de cada espécie de flor, o evento também tem o foco beneficente. Cada visitante que doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, recebe gratuitamente uma muda de orquídea e/ou rosa do deserto. As doações serão encaminhadas para a Secretaria de Assistência Social do município que fará a destinação dos alimentos para entidades filantrópicas e famílias carentes.

Segundo a coordenadora, o evento traz expositores de diversas regiões do Brasil e do interior de Goiás. “Serão milhares de flores, mais de 500 espécimes trazidas por expositores de São Paulo, Minas Gerais e de diversos municípios do nosso Estado”, destacou. As plantas serão vendidas a partir de R$ 15 e os visitantes também poderão comprar vasos, substratos, adubos e receber explicações sobre o cultivo das plantas.

De acordo com o secretário de Ação Integrada, Vanilson Bueno, a exposição faz parte do calendário oficial de eventos do município. “Realizado duas vezes ao ano, em março e em setembro na primavera, o evento precisou ser suspenso por conta das medidas de combate a transmissão do Coronavírus. Agora com os casos caindo e a população sendo vacinada, podemos novamente realizar a exposição, que costuma atrair expositores e visitantes de vários bairros. A Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto é muito esperada pelos munícipes”, ressaltou.