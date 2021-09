Animais do zoológico de Goiânia ganham picolés para se refrescarem

Com o calor que tem feito em Goiânia nos últimos dias, chegando a mais de 38ºC, o veterinários do Zoológico da capital têm preparado picolés para os 479 animais e 120 espécies que vivem no local. Assim, para aliviar o calor, os bichos ganham opções de frutas e de carnes congeladas, dependendo da espécie.

Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer de Goiânia (Agetul), Valdery Junior, os recintos dos bichos também contam com aspersores de água, que funcionam até cinco horas por dia. “Nesse período de intenso calor, os bichos tendem a procurar um lugar mais fresco e com mais umidade. Por isso, os picolés ajudam a regular a temperatura corporal, além de divertir e distrair”, disse.

Um dos animais que ganham picolés no Zoológico de Goiânia é o urso Robinho. Ele possui um ambiente próprio de 650 m² e tem ao seu dispor uma piscina de 18 mil litros de água. Segundo Valdery, no calor, o alimento tem sido oferecidos com uma frequência maior. E no caso do Robinho cada picolé tem, em média, 1 kg.

De acordo com a Agetul, os picolés dados aos animais do Zoológico de Goiânia são um complemento na alimentação diária dos bichos e há tipos específicos para cada espécie. “Os primatas, como os macacos, ganham gelados com frutas, castanhas e mel. Os carnívoros podem ganhar, além destes, picolés de carne. A gente varia para não ficar enjoativo. Colocamos fruta batida ou em pedaços, variamos o sabor e o formato para despertar neles o interesse de se alimentar”, disse o presidente da Agetul.