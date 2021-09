Goiânia inicia 3ª dose para idosos e 1ª para adolescentes de 17 anos

A partir desta quarta-feira (15/9), Goiânia inicia uma nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Assim, começa a aplicação da 3ª dose para idosos a partir de 70 anos, que receberam a 2ª dose há pelo menos seis meses, e em pessoas imunossuprimidas com idade acima de 60 anos, que tomaram a 2ª dose há mais de 28 dias. Além disso, o município inicia a vacinação para adolescentes de 17 anos, e também de 12 a 16 anos com deficiência, gestantes e puérperas.

Assim, para a 1ª dose é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Ademais, para a 3ª doses é preciso apresentar o cartão de vacinação e um documento com foto.

A vacinação com a 3ª dose contra a Covid-19 em idosos e imunossuprimidos terá noves pontos na capital. Além disso, serão três pontos para vacinação da 1º dose em Goiânia para adolescentes de 12 a 17 anos, com a necessidade de agendamento. Ainda há sete pontos para a imunização da 1ª dose para pessoas com idade acima de 18 anos, sem agendamento.

No caso dos adolescentes com idade entre 12 e 16 anos, a vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19 será para gestantes e puérperas. Ademais, de pessoas com deficiência, que precisam comprovar a condição. Os imunossuprimidos deverão apresentar uma autodeclaração que está disponível no site ImunizaGyn, onde também se encontra a lista das doenças.

Segundo a prefeitura de Goiânia, devido à baixa procura, o atendimento no drive-thru passa a ser exclusivo aos idosos com mais de 70 anos para vacinação com a 3ªdose.

Acesse AQUI os locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia com a 3ª doses para idosos e a 1ª para adolescentes a partir de 17 anos