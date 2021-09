Padrasto e mãe são presos após tortura contra criança de 2 anos, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), efetuou, nesta quarta-feira (15/9), a prisão em flagrante de um padrasto e uma mãe suspeitos de tortura contra uma criança de 2 anos, em Goiânia.

O caso veio à tona depois de uma denúncia anônima recebida pelas Polícias Militar e Civil. As equipes chegaram no local simultaneamente e detiveram os dois. A criança, que também estava na residência, apresentava diversas lesões pelo corpo.

O casal está sendo autuado por tortura, a mãe na forma omissiva. Nas imagens disponibilizadas pela PCGO é possível ver as marcas nas costas da criança.

Este é o terceiro caso de tortura cometido por mãe e padrasto registrado somente esta semana, todos contra crianças menores de 6 anos. Em um dos casos, em Trindade, uma menina morreu.

Outros casos de tortura contra criança cometidos por padrasto e mãe

Nesta quarta-feira (15), um outro caso de tortura foi registrado, desta vez em Mineiros, contra duas crianças, de 3 e 6 anos. No momento que foram resgatadas, as vítimas estavam com lesões no corpo e reclamavam de muita fome.

Em depoimento, as crianças contaram que eram amarradas e ficavam com panos na boca caso chorassem. Além disso, elas também apanhavam caso se soltassem.

De acordo com a Polícia Civil, as crianças ainda relataram que apanhavam, frequentemente, com chinelo na boca, até inchar, e que não havia o fornecimento regular de alimentos, o que segundo a PCGO, foi confirmado pela magreza detectada em uma delas.

Trindade

No início da semana, um caso de agressão terminou em morte. Uma mãe e padrasto foram presos após espancar e matar uma menina de 3 anos, em Trindade.

Inicialmente, a mãe da criança alegou que a menina teria caído em um parquinho, mas, posteriormente, mudou a versão e disse que o irmão da criança, de 6 anos, teria batido nela. Por fim, segundo a delegada, ela acabou confessando e disse que espancou a menina.

De acordo com investigações, os dois irmãos, a menina de 3 anos e o irmão de 6 anos, teriam sido agredidos no último domingo (12), mas a criança só foi levada para a unidade de saúde nesta segunda-feira (13). As crianças receberam pontapés e socos.