Aparecida realiza dois dias de mutirão de vacinação contra Covid-19

Aparecida de Goiânia realiza, nesta sexta-feira (17/9) e sábado (18/9), mais um mutirão de vacinação com a primeira dose contra a Covid-19. Assim, já estão sendo oferecidas 2 mil vagas pelo aplicativo “Saúde Aparecida” destinadas ao público a partir de 17 anos (adolescentes precisam estar acompanhados de um adulto responsável). Dessa forma, quem se interessar pela iniciativa poderá se imunizar com a primeira dose em 11 postos espalhados pela cidade. O acesso ao app para agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura.

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontece em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença, Papillon Park, Madre Germana, Bairro Ilda, Pontal Sul II, Santo André, Jardim Riviera e Boa Esperança, que funcionam das 8h às 16h. Além disso, na Central de Imunização, que oferece a vacinação das 8h às 18h.

Ademais, o Drive da Cidade Administrativa funcionará normalmente nesses dois dias, das 8h às 18h na sexta e das 8h às 17h no sábado. Dessa maneira, aplica exclusivamente a primeira dose, sem necessidade de marcação prévia. Para receber o imunizante neste local basta apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

Podem se vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos que se enquadrem nos seguintes grupos: gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e jovens que estejam em cumprimento de medida socioeducativa. As grávidas e as adolescentes em pós-parto (até 45 dias), bem como as pessoas com deficiência precisam comprovar a situação.

Mutirão de vacinação com a 2ªdose em Aparecida

A vacinação da 2ª dose também acontece normalmente nesses dois dias de mutirão em Aparecida, sem necessidade de agendamento. Os moradores que já estão dentro do prazo para recebimento da dose de reforço, de acordo com o previsto no cartão de vacinação, poderão ir às UBS’s dos bairros Anhambi, Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim. Assim, o reforço do imunizante será aplicado das 8h às 16h.

Para receber a dose de reforço é necessário apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.

Dose de reforço dos 70+ e acamados

A aplicação da 3ª dose para a população acima de 70 anos seguirá em todos os nove postos que já aplicam a 2ª dose. Dessa maneira, será realizado no drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, UBS’s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central de Imunização.

Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independentemente da vacina aplicada. Os acamados não precisam entrar em contato novamente com a Central de Imunização para agendar a aplicação do reforço. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fará esse controle, segundo a prefeitura.