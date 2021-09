Bebê está na UTI em Goiânia após sofrer queimaduras causadas por reação a remédio

Uma bebê com pouco mais de 1 ano está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), após ter cerca de 72% do corpo queimado por causa de uma reação a um medicamento.

Helena Cristina estava internada na unidade de Saúde em Anápolis, a 55 km de Goiânia, mas precisou ser transferida na noite desta quarta-feira (15/9) para a capital, onde encontra-se entubada.

De acordo com o pai da menina, ela começou a ter convulsões com apenas 5 meses e, por isso, começou a tomar anticonvulsivos, receitados por médicos. Entretanto, há cerca de um mês elas começou a ter espasmos e o médico receitou antiepilético, com baixa dosagem, mas foi aumentando aos poucos. Ela tomou o medicamento por apenas três semanas e começou a apresentar reações.

Entretanto, o diagnóstico não foi imediato, os pais passaram por diversas unidades de saúde em Anápolis, onde moram, até conseguirem identificar o quadro de reação.

O homem ainda afirma que a menina apresentou quadro febril persistente e em um hospital os médicos disseram que era virose. No outro dia, em outra unidade de saúde, o diagnóstico médico foi rosácea. A menina então começou a tomar antibiótico, mas o problema persistiu.

Somente na última sexta-feira (10) apareceu o diagnóstico de reação à medicação, pois a menina já tinha começado a soltar pele do rosto e aparecer bolhas pelo corpo.

Agora, internada na UTI do Hugol, em Goiânia, a bebê deve fazer uma consulta com o cirurgião para avaliar as queimaduras e deve passar por outra raspagem. Além disso, os médicos também avaliam o lado neurológico.

