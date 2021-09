Caso Ariane Bárbara: adolescente é apreendida suspeita de participação no crime

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida, na tarde desta quinta-feira (16/9), suspeita de participar da morte de Ariane Bárbara Laureando de Oliveira, de 18 anos, em Goiânia.

Segundo o delegado que investiga o caso, a menina estaria dentro do carro é suspeita de dar uma facada na vítima. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), onde deve ser ouvida ainda nesta tarde.

Como aconteceu o crime

A jovem Ariane Bárbara Laureando de Oliveira, de 18 anos, foi morta a facadas por supostos colegas. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o objetivo era testar o psíquico de uma das jovens envolvidas.

De acordo com o delegado Marcos Gomes, responsável pelo caso, o trio já estava com tudo planejado para cometer o crime. Inicialmente, eles fizeram uma lista com possíveis vítimas, entre elas estava Ariane Bárbara, que foi escolhida por causa de sua baixa estatura, portanto, seria mais fácil segurá-la caso houvesse resistência.

No dia seguinte, 24 de agosto, eles chamaram a Ariane para lanchar. Ela então avisou a mãe que estava com os colegas e voltaria mais tarde, o que não aconteceu. Jeferson Cavalcante Rodrigues (22 anos) ficou responsável por providenciar a arma do crime e pelo veículo, onde foram colocados sacos de lixo para levar o corpo até o local onde seria deixado.

Quando Ariane entrou no veículo, eles colocaram uma música e combinaram um sinal para começar o ataque. Com o estalar de dedos do motorista (Jefferson), Enzo Jacomini, que se identifica como Freya, atacou a vítima e a deixou desacordada no banco de trás. Em seguida, Raíssa Nunes, com a ajuda da suposta adolescente, desferiu as facadas em Ariane.

No dia seguinte, como a filha não havia voltado para a casa, a mãe registrou um boletim de ocorrência, onde relatou que a filha teria ido para a casa de amigos, no setor Jaó.

O corpo de Ariane Bárbara

Após matar Ariane Bárbara, os suspeitos levaram o corpo para uma região de mata no Setor Jaó, em Goiânia. Em seguida, segundo o delegado, Raíssa Nunes se ajoelhou ao lado do corpo por cerca de 10 minutos, “como se estivesse rezando, numa espécie de ritual satânico”, disse.

O corpo de Ariane foi encontrado pela polícia em estado avançado de decomposição, no último dia 30 de agosto. Uma nota divulgada pela perícia informou que a identificação foi feita por meio de impressões digitais.

Os suspeitos e a relação com a vítima

De acordo com as investigações, Ariane Bárbara conhecia os suspeitos e já teria saído outras vezes com eles. Os presos foram identificados como Jeferson Cavalcante Rodrigues (22 anos), Raíssa Nunes Borges (19 anos) e Enzo Jacomini Carneiro Matos (18 anos), que se identifica como Freya. Além disso, uma adolescente também foi apreendida na tarde de hoje (16).

Segundo a mãe da menina, ela gostava de andar de skate e os suspeitos sempre estavam com ela na pista que frequentava. Como era de costume, Ariane enviava fotos para a mãe de onde e com quem estava e, em uma das imagens, aparece um dos suspeitos.

A mãe da vítima ainda relata que no dia em que o corpo de Ariane foi encontrado, Enzo, que usa o nome de Freya, chegou a enviar mensagens para ela desejando os pêsames e dizendo que amava Ariane.

Motivação

De acordo com o delegado Marcos de Oliveira Gomes, Raíssa Nunes disse que precisava saber se era psicopata e, por isso, tinha que matar alguém para saber qual seria sua reação. No quarto de Raíssa, a polícia encontrou um cruz de cabeça para baixo.

A Polícia Civil ainda relatou que, após cometer o crime, os suspeitos foram até um shopping em Goiânia, ainda com roupas com resquícios de sangue, para lanchar. “A investigada não demonstrou nenhum tipo de arrependimento após a morte da vítima”, disse o investigador.

Ainda segundo as investigações, os três presos já estariam procurando uma nova vítima. A polícia também busca novas testemunhas.

O Dia Online não localizou a defesa dos suspeitos.