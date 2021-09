Decreto: Caldas Novas libera retorno das aulas presenciais com 75% da capacidade

A Prefeitura de Caldas Novas publicou um decreto que determina o retorno das aulas presenciais com capacidade máxima de ocupação de 75% em Escolas Públicas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e creches.

De acordo com o prefeito Kleber Marra, a medida é possível pois a maioria dos professores já foram vacinados com a primeira e segunda dose, garantindo a segurança dos profissionais e dos alunos. Além disso, nesta sexta-feira (17) terá início a imunização de jovens com menos de 17 anos.

Ainda segundo o político, todos os servidores estão equipados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e os protocolos sanitários são cumpridos até mesmo no transporte escolar. “Os motoristas receberam uma formação sobre os protocolos de biossegurança para a condução dos alunos ao retorno às aulas híbridas no município. Entre as orientações, os ônibus receberam informativos sobre a ocupação dos assentos, além da presença de um monitor que vai aferir a temperatura, fiscalizar o uso obrigatório de máscara dentro dos veículos e monitorar o distanciamento, uso de álcool em gel antes e depois que adentrarem ao veículo”, ressaltou o prefeito.

Caldas Novas libera aulas presenciais com 75% da capacidade e vacina adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente

A Secretaria de Saúde inicia, nesta sexta-feira (17), a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente. Eles serão imunizados na Associação Pestalozzi de Caldas Novas, das 8h às 15h. A população em geral, acima de 18 anos também poderá se vacinar, no Ginásio de Esportes, a partir das 8h.

Na última terça-feira (14) os idosos que vivem em abrigos permanentes receberam a terceira dose. Agora, a secretaria aguarda a chegada de mais doses para iniciar a aplicação da dose de reforço em idosos em geral, a partir se 70 anos.

Em Caldas Novas, já foram aplicadas, ao todo, 94.394 mil doses. Destas, 60.809 mil foram destinadas para a 1ª dose, 30.904 mil para a 2º dose 3 e 2.394 para dose única. A terceira dose já foi aplicada em 50 pessoas.