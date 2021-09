Goiás mantém vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades

Após o anúncio do Ministério da Saúde (MS) de suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, nesta quinta-feira (16/9), a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informou que manterá a imunização da faixa etária em Goiás.

De acordo com a secretaria, não haverá a suspensão da aplicação da vacina Pfizer e que, dentro do grupo etário, será priorizada a vacinação de adolescentes com deficiência permanente, dos que estão cumprindo medidas socioeducativas, gestantes e puérperas.

Em seguida, conforme a disponibilidade de doses, será permitido o avanço da vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades por ordem decrescente de idade.

Ainda segundo a SES-GO, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) solicitou esclarecimentos sobre o assunto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e aguarda posicionamento.

Ministério recomenda suspensão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades

O Ministério da Saúde revisou a recomendação de vacinação de adolescentes contra a covid-19. Em nota técnica publicada quarta-feira (15) pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, o ministério passou a recomendar a vacinação apenas para os adolescentes entre 12 e 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade.

Uma nota técnica anterior da pasta, também de setembro, recomendava que a imunização dos adolescentes tivesse início ontem (15), com a ressalva de que os que não apresentassem comorbidades deveriam ser os últimos a ser vacinados.

A pasta citou, entre outros argumentos para revisar a recomendação, o fato de que os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos e que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomenda imunização de adolescentes com ou sem comorbidades.

A OMS, entretanto, não chegou a afirmar que a imunização de adolescentes não deveria ser realizada. Em vídeo publicado em junho, a organização disse apenas que, neste momento, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos não é prioritária.