15ª Primavera dos Museus tem programação em Goiânia e interior

A Primavera Nacional dos Museus, que chega a sua 15ª edição em 2021, será realizada entre os dias 20 e 26 de setembro e terá programação em Goiânia e em cidades do interior. Assim, a realização no Estado é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). O evento é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em parceria com as instituições museológicas de todo país.

A iniciativa terá atividades simultâneas em instituições de memória e centros culturais. Dessa maneira, a 15ª Primavera dos Museus terá participação de mais de 680 espaços. Entre os entretenimentos voltados ao público estão shows, teatros, seminários, exposições, cinemas e visitas mediadas. Além disso, debates, lançamentos de livros, workshops, festivais e videocast.

Em Goiás, o roteiro inclui os museus da Imagem e do Som de Goiás (MIS), Zoroastro Artiaga (Muza), e Pedro Ludovico, além do Arquivo Histórico Estadual, em Goiânia. Já no interior, acontece no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, e no Museu Ferroviário de Pires do Rio.

A programação é gratuita e poderá ser acompanhada pelas redes sociais dos museus e da Secult Goiás, bem como pelo canal da secretaria no YouTube.

Programação da 15ª Primavera dos Museus

A programação da Secult Goiás para a 15ª Primavera Nacional dos Museus 2021 tem atrações como uma visita mediada em comemoração ao aniversário de 34 anos do Museu Pedro Ludovico. Além disso, o Museu da Imagem e do Som terá um podcast sobre a vida e obra do fotógrafo Silvio Berto com o Doutor em Sociologia Jordão Horta Nunes.

No interior de Goiás, 0 Palácio Conde dos Arcos realiza uma exposição virtual sobre as transformações do local. Ademais, o Museu Ferroviário de Pires do Rio apresentará um videocast para rememorar a trajetória do espaço a partir de seu acervo fotográfico.

A programação completa dos museus de Goiás na 15ª Primavera Nacional dos Museus você confere AQUI.