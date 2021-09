“Xepa” da vacinação: Aparecida disponibiliza lista de espera para adolescentes de 16 anos

A Secretaria de Saúde de Aparecida vai disponibilizar uma lista de espera para adolescentes de 16 anos interessados na “xepa” da vacinação. O objetivo é otimizar vacinação contra a Covid-19 e evitar desperdícios. Atualmente, o município está aplicando a primeira dose em pessoas com mais de 17 anos. Contudo, os que têm 16 anos e queiram adiantar a imunização podem procurar as UBS´s Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou a Central de Imunização para deixar seu nome na lista.

Ao fim do dia, caso algum desses postos citados acima tenha frascos de vacinas já abertos e com doses disponíveis, a equipe da unidade de saúde entrará em contato com os nomes da lista de espera avisando sobre a possibilidade de vacinação, que deve ser imediata. A estratégia deve permanecer até o final da imunização dos adolescentes. “Já fizemos essa lista de espera em outras fases da Campanha, sempre respeitando os grupos prioritários atendidos pelo Plano Nacional de Imunização, e deu certo. Com os jovens vamos repetir o formato”, afirma a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro.

Para facilitar o acesso, a gestora orienta: “São sete postos fixos de vacinação que irão disponibilizar essa lista. Por isso, procure o local que seja mais próximo da sua casa. É tudo muito rápido. A equipe liga para os interessados e o intervalo de tempo disponível entre o contato e a aplicação é curto. Assim, quanto mais perto da sua casa, melhor. Lembro que o nome na lista não é garantia de que o jovem vai ser vacinado por meio da xepa. É uma possibilidade!”. Renata explica ainda que a faixa etária atendida pela Campanha de Vacinação será reduzida com a chegada de novas doses na cidade.

Vacinação em Aparecida de Goiânia

Nesta quinta-feira (16), todos os postos fixos de Aparecida funcionam normalmente. Qualquer morador com mais de 17 anos, acompanhado de um responsável, pode procurar, sem necessidade de agendamento, o drive-thru da Cidade Administrativa, das 8 às 18 horas. Quem preferir receber o imunizante nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br).

Adolescentes de 12 a 17 anos que se enquadrem nos seguintes grupos: gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente e jovens que estejam em cumprimento de medida socioeducativa, também estão sendo imunizados. As grávidas e as adolescentes em pós-parto (até 45 dias), bem como as pessoas com deficiência precisam comprovar a situação.

Dose de reforço dos 70+

A aplicação da dose reforço (Terceira dose) para a população em geral, acima de 70 anos, segue em todos os nove postos que já aplicam a segunda dose: drive-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, UBS´s dos setores Andrade Reis, Anhambi, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e Central de Imunização.

Para esse grupo receber a terceira dose do imunizante será necessário respeitar o intervalo de seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente da vacina aplicada. Os acamados não precisam entrar em contato novamente com a Central de Imunização para agendar a aplicação do reforço. A SMS fará esse controle.

Dose de reforço dos imunossuprimidos

As pessoas com alto grau de imunossupressão também devem receber a terceira dose nos nove postos citados acima. Nesses casos, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico, também independentemente da vacina aplicada.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose também continua. O serviço está disponível nos drives do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades e na Central de Imunização, das 8 às 18 horas. Nas UBS’s dos bairros Anhambi, Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim o reforço do imunizante é aplicado das 8 às 16 horas.Para receber a segunda dose não é necessário agendar, basta respeitar a data prevista no cartão de Vacinação e no dia programado apresentá-lo, juntamente com documento de identidade e CPF ou Cartão SUS.