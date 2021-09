Acidente de carreta causa novos focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros

A ação de combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso, entra no sexto dia seguido nesta sexta-feira (17/9). Ontem a noite (16), um novo foco se iniciou após o acidente de uma carreta.

De acordo com o capitão Luiz Antônio Dias Araújo, a equipe foi reforçada com 20 militares do Distrito Federal e mais um aeronave para o lançamento de água, totalizando quatro. Ao todo, 172 pessoas atuam no combate as chamas.

Além disso, segundo o capitão, também haverá monitoramento constante na região de Boa Vista e também em regiões que o fogo já foi extinto para evitar reignição.

Acidente com carreta que causou novos focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros

Na tarde desta quinta-feira (16), uma carreta carregada com cimento tombou na região do Vale da Chapada. De acordo com o militar, o atrito da carroceria do veículo com o asfaltou causou fagulhas e incendiou os dois lados da pista. Por isso, outra grande frente de combate ao incêndio foi criada ao norte do parque.

Segundo a corporação, as condições climáticas dificultam os trabalhos na região, pois fortes redemoinhos de vento têm se formado na região. Veja o vídeo de capitão Luiz Antônio Dias Araújo, que coordena a força-tarefa:

O incêndio começou no domingo (12), no Vale da Lua, uma das principais atrações da Chapada dos Veadeiros. O fogo se alastrou rapidamente no sentido da Serra do Segredo. Aproximadamente 100 turistas ficaram ilhados por conta das chamas, mas eles foram resgatados e apenas uma pessoa sofreu queimaduras leves nos pés. Os demais não tiveram ferimentos.

Testemunhas afirmam que o fogo teria começado por causa de um cigarro que um turista fumava no passeio. Até o momento, já foram consumidos mais de 10 mil hectares de vegetação na região, o equivalente a 10 mil campos de futebol.