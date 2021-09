Aparecida recebe exposição de orquídeas e rosas do deserto

Apreciadores de flores e plantas, que moram em Aparecida de Goiânia, têm um belo programa para aproveitar ainda em setembro. A cidade sediará nos dias 24, 25 e 26 deste mês a 14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto. Assim, o evento será realizado no Temae Beach Esportes e Eventos, que é um espaço ao lado do Anfiteatro Municipal. A visitação é gratuita e acontecerá nos três dias, das 9h às 20h.

Segundo a organização, o evento cumprirá todas as normas sanitárias exigidas pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 de Aparecida de Goiânia. Dessa forma, as entradas serão monitoradas e haverá aferição de temperatura corporal. O uso de máscara no local é obrigatório. Além disso, a exposição de orquídeas e rosas do deserto conta com o apoio da Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura, Ação Integrada e Assistência Social.

A coordenadora da exposição, Marling Frauzino, explica que o público poderá conferir plantas de expositores de diversas regiões do Brasil e do interior de Goiás. “Serão milhares de flores, mais de 500 espécimes trazidas por expositores de São Paulo, Minas Gerais e de diversos municípios do nosso Estado”, destacou. Ademais, será possível adquirir plantas a partir de R$ 15. Também estarão disponíveis para a compra, vasos, substratos e adubos. Os visitantes receberão ainda orientações sobre o cultivo das plantas.

Na exposição de orquídeas e rosas do deserto será feita a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades filantrópicas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Assim, cada visitante que doar 2 kg de alimentos não perecíveis, receberá uma muda de orquídea ou rosa do deserto. A Secretaria de Assistência Social do município será responsável pela destinação dos alimentos.

14ª Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto em Aparecida de Goiânia

Quando: 24, 25 e 26 de setembro

Horário: Das 9h às 20h

Local: Temae Beach Esportes e Eventos – Rua Grenoble, Qd. 53, Lt. 01 E – Residencial Village Garavelo II, em Aparecida de Goiânia (Antiga Chácara do Passarinho, ao lado do Anfiteatro Municipal).