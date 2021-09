Aparecida tem menos casos de dengue e nenhum óbito pela doença em 2020 e 2021

Aparecida de Goiânia tem menos casos de dengue e nenhum óbito registrado pela doença em 2020 e 2021. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS), em 2020, a cidade não teve nenhuma morte por dengue e foram notificados 9.555 casos da doença, número 64% inferior ao de 2019, quando foram registrados 18.456 casos e quatro óbitos.

Até agora, em 2021, a tendência de redução continua, com 6.600 casos notificados e nenhuma morte. Conforme a SMS, o resultado positivo é devido ao permanente trabalho de combate e prevenção realizado na cidade. A secretaria também alerta a população para reforçar os cuidados preventivos principalmente quando se aproxima o início das chuvas.

Em 2018, a cidade notificou 18.145 casos de dengue com 6 óbitos, e, de lá para cá, as mortes foram se reduzindo até zerarem no ano passado. Segundo o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, “a pandemia do novo Coronavírus trouxe o isolamento social, o que fez muitos moradores ficar mais tempo em casa e com isso cuidar melhor da limpeza de seus imóveis, além de reduzir o lixo descartado nas vias públicas e terrenos baldios”.

Aparecida tem menos casos de dengue e realizou mais de 1 milhão visitas domiciliares

De acordo com o coordenador de Vigilância Ambiental da SMS, Iron Pereira, em 2020 foram realizadas mais de 1 milhão de visitas domiciliares em ações rotineiras de orientação dos moradores e de combate a criadouros do Aedes.

Também foram recolhidas mais de 152 mil carcaças de pneus que são potenciais “maternidades” para o inseto. Segundo o coordenador, durante todo o ano, a população pode realizar denúncias de possíveis focos do mosquito pelo telefone 3545-4819. Após receber as informações, equipes são mobilizadas rapidamente para fazer limpezas e tomar outras providências.

“Todos devem impedir que recipientes como garrafas, vasos de plantas e pneus armazenem água da chuva, além de manter as calhas limpas e as caixas d’água cobertas”, frisa o secretário Alessandro Magalhães.

Nesse sentido, o coordenador Iron Pereira acentua que, “quando a combinação de calor e chuva favorecem a proliferação do Aedes aegypti é essencial lembrar que qualquer recipiente, por menor que seja, pode acumular água e ser um berçário para o inseto”.