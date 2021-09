Confira como será a vacinação contra Covid-19 nesta sexta (17), em Goiânia

Nesta sexta-feira (17/9), Goiânia segue a vacinação contra Covid-19 e atenderá idosos com 70 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 17 de março. As pessoas a partir de 60 anos imunossuprimidos que receberam a dose há mais de 28 dias também poderão se vacinar em oito pontos da capital.

Os adolescentes de 17 anos completos e aqueles com 12 a 16 anos portadores de deficiência, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), também continuam sendo atendidos em três postos, por meio de agendamento prévio feito no site da Prefeitura ou aplicativo.

As pessoas com 18 anos ou mais, serão atendidas em sete pontos, sem a necessidade de agendamento. Para aqueles que necessitam tomar a segunda dose e tem a data no cartão agendada para o dia 17 de setembro, podem comparecer em um dos nove postos que atendem por demanda espontânea.

O Centro Municipal de Vacinação continua recebendo idosos com atraso na primeira ou segunda dose, gestantes e puérperas, também sem agendamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para aqueles que necessitem de documentos específicos como autodeclaração de imunossuprimidos ou portadores de deficiência, basta acessar o site Imuniza Gyn, baixar o documento e fazer o preenchimento.

Confira os locais de vacinação contra Covid-19 desta sexta (17):

Terceira dose – sem agendamento

Pedestre

CS Parque Amazônia

CS Cidade Jardim Michelle Muniz do Carmo

Ciams Novo Horizonte

USF Alto do Vale

USF Vera Cruz II

UPA Novo Mundo

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

Sest/ Senat

Drive-thru

Drive-thru do shopping Passeio das Águas

1ª dose para pessoas com idade acima de 18 anos – sem agendamento

USF Condomínio das Esmeraldas

USF Jardim Curitiba

USF Boa Vista

USF Vila Mutirão

USF Criméia Oeste

USF Cerrado IV

USF Recanto das Minas Gerais Militão R. de Araújo

1ª dose para jovens de 17 anos e adolescentes de 12 a 16 anos (portadores de deficiência, grávidas e puérperas) – com agendamento

USF Residencial Itaipu

CS Parque Industrial João Braz

USF Leste Universitário

1ª e 2ª doses às gestantes e puérperas e idosos em atraso – sem agendamento

Centro Municipal de Vacinação

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

USF São Francisco

Área I da PUC

Clube da Caixa Econômica/APCEF-GO

Centro Social Imaculada Conceição

Igreja de Cristo em Células

Núcleo Socioambiental do Puama

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor

Centro Social Imaculada Conceição

Clube da Caixa Econômica/APCEF-GO

2ª dose da Pfizer – sem agendamento