Confirmada aliança de MDB com Caiado; Mendanha sinaliza saída do partido

De 160 cartas apresentadas por diretórios municipais do MDB estadual, 146 foram favoráveis a aliança do partido com o governador Ronaldo Caiado (DEM) para as eleições de 2022. Com a formação da aliança, Gustavo Mendanha já sinalizou a saída do partido.

O resultado da consulta foi apresentado aos diretórios nesta quinta-feira (16/9) pelo presidente da sigla, Daniel Vilela, que chamou o ato de “processo de formalização política”. Apesar da aliança já estar encaminhada, Vilela lembrou que a decisão depende de convenção eleitoral, que só acontece em 2022.

O convite para a formação da chapa majoritária foi feita por Caiado no último dia 20 de agosto. Agora, o resultado deve ser informado de forma oficial ao governador em evento na próxima semana.

Alguns municípios são contra aliança do MDB com Caiado

Buscando mais legitimidade, o partido optou por uma consulta ampliada, permitindo que os diretórios e comissões provisórias reunissem lideranças políticas emedebistas dos municípios para deliberar sobre a proposta.

Após consulta, seis municípios se posicionaram contrários à aliança, mas não emitiram comunicado oficial. Por outro lado, outros oito diretórios não opinaram, como por exemplo o de Aparecida de Goiânia, onde Mendanha é prefeito. No município, o partido é presidido pelo ex-vereador Tarcísio dos Santos.

Mendanha sinaliza saída do partido

Como já era esperado, com a formalização da aliança do MDB com Caiado, Gustavo Mendanha já sinalizou a saída do partido. Nas redes sociais, o político disse que não participará “de tamanha incoerência”.

Mendanha é tido como um dos possíveis candidatos as eleições de 2022 e, desde o início, se manteve contrário à aliança. “O partido das multidões, da redemocratização, de Iris e Maguito, declina em sua grandeza a um futuro de incertezas. Com a decisão de se alinhar a um adversário histórico deixamos o papel que o povo goiano deu ao MDB de fazer oposição qualificada. Lamento profundamente tal desfecho que já era premeditado.”.

O prefeito de Aparecida ainda disse que não trairá seus princípios. “Não tenho uma resposta aos que me questionam o porque disso, mas reafirmo que não irei participar de tamanha incoerência. Vou permanecer onde sempre estive, do lado de meu pai e de milhares que não se submeterão a tamanha incoerência. Sou emedebista de coração, não consigo trair meus princípios e se aliar àquele que ajudou a derrotar o MDB em cinco das seis últimas eleições ao governo de Goiás e que realiza um governo que não se identifica com as boas práticas de gestões emedebistas nas cidades.”.

Sinalizando a intenção de deixar a sigla, Mendanha diz que o MDB continuará vivo em seu coração. “Posso até sair do MDB, mas a chama desse partido que lutou pela redemocratização deste país, que desde quando eu nasci teve candidatura ao governo, ganhou e perdeu com Iris e Maguito, mas nunca traiu seus ideais, continuará viva no meu coração. Nos próximos dias, depois de consultar meu povo, irei dizer qual será o meu caminho, mas não tenham dúvida, estarei ao lado do povo que tanto amo. Se depender da minha pessoa, Goiás não sucumbirá ao atraso, ao autoritarismo e terá uma alternativa a altura do nosso povo trabalhador, empreendedor e ordeiro.”, finaliza.