Família reconhece corpo de motorista sepultado por engano, em Anápolis

No início da tarde desta sexta-feira (17/9), o corpo do motorista Marcos Antônio de Sousa, de 56 anos, que morreu após ter o pescoço atingido por um disco de lixadeira, foi reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, na região Central de Goiás.

O corpo do homem havia sido liberado por engano do IML e entregue para outra pessoa, na tarde de quinta-feira (16/9). A troca foi descoberta ainda ontem quando a mulher do motorista e um cunhado estiveram no local para fazer a liberação do cadáver.

Ao cheguar no IML para fazer a liberação do corpo, os familiares foram informados que outra pessoa tinha feito o reconhecimento e retirada. A pessoa que fez a liberação tinha uma procuração de familiares e reconheceu o corpo de Marcos por engano.

Marcos Antônio sofreu um acidente na segunda-feira (13/9), enquanto usava uma lixadeira em casa. O disco se desprendeu da máquina e acertou o pescoço do homem. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na quinta (16). Marcos deixou a mulher, dois filhos e uma nora.

Corpo de motorista sepultado por engano deve ser velado em Anápolis

Nesta sexta (17), o corpo de Marcos foi exumado, levado novamente para o IML e reconhecido pela mulher. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária, que irá preparar para o velório.

O Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública foram notificados para que sejam feitos os procedimentos legais necessários.

Por meio de nota, a Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica lamentou o ocorrido e informou que assim que tomou conhecimento do caso tomou as providências necessárias para reparar o erro.

Segundo o comunicado, “os fatos serão apurados, e uma vez confirmada a transgressão disciplinar, os servidores envolvidos no procedimento serão responsabilizados, na medida de sua culpabilidade, nos termos da Lei.”