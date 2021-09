Prefeitura de Goiânia abre inscrições para novo edital da Lei Aldir Blanc

Um novo Edital de Chamada Pública para mais um período de inscrição da Lei Aldir Blanc foi publicado pela prefeitura de Goiânia nesta sexta-feira (17/9). Artistas, grupos e profissionais do setor cultural (pessoa física e jurídica) poderão realizar o credenciamento gratuito no site da Prefeitura da capital de 24 de setembro a 9 de outubro. Além disso, pode ser feito pessoalmente na Gerência de Projetos Culturais e Planejamento Estratégico, na sede da Secult Goiânia, no Parque Atheneu. Também no Centro Cultural Estação Cultura, na antiga Estação Ferroviária, no Centro.

O credenciamento será realizado para seleção de projetos para criação de conteúdo cultural em plataformas digitais e/ou mídias sociais. Assim, devem ter acesso público e gratuito relacionados às categorias artísticas com conteúdo referente a ações formativas. São elas: oficinas, rodas de conversa, palestras, entrevistas, workshops, seminários ou cursos. Ademais, performances, shows, musicais, exibição de filmes, exposições, lançamento de livros, saraus. Os segmentos são: Audiovisual, Cultura Hip Hop, Artes Visuais, Circo e Dança, bem como Literatura, Música, Teatro e Cultura Popular (com toda a sua amplitude e abrangências).

Conforme o edital, serão consideradas válidas apenas as inscrições em que o formulário esteja correto. Dessa maneira, deve ter todas as informações obrigatórias preenchidas e termos de responsabilidade respondidos. Cada beneficiário poderá inscrever-se com apenas um projeto no chamamento. No ato da inscrição deverão ser apresentados documentos pessoais ou jurídicos, bem como o termo de compromisso da contrapartida cultural preenchido e assinado.

Lei Aldir Blanc em Goiânia

Em 2020, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) recebeu, por meio da Lei Aldir Blanc, o valor de R$ 9,7 milhões, que contemplou diversos artistas, grupos e espaços culturais nos incisos II e lll em dois editais publicados em novembro. O valor repassado aos mais de 800 projetos aprovados nos primeiros editais foi de R$ 5,4 milhões.

Este terceiro Edital da Lei Aldir Blanc em Goiânia terá o valor de R$ 4,2 milhões. “É com grande alegria que publicamos mais um edital para que os artistas inscrevam projetos que, assim como os dos editais passados, certamente serão de qualidade indiscutível”, afirmou o prefeito Rogério Cruz.

Para mais informações e cadastramento acesse o site da Secult Goiânia ou entre em contato pelo telefone: 3524-1170

Acesse o edital AQUI.