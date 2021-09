Procon Goiânia retoma atendimento presencial por agendamento

A partir da próxima segunda-feira (20/9), o Procon Goiânia retomará o atendimento presencial na sede do órgão, localizada na Avenida Tocantins, no Centro de Goiânia. Para ser atendido, o consumidor terá que agendar o horário nesta sexta-feira (17/9), pelos telefones 3524-2936 e 3524-2942, das 08h às 17h.

O órgão suspendeu o atendimento presencial após servidores testarem positivo para a Covid-19. A testagem foi realizada pela prefeitura no dia 1º deste mês de setembro e identificou dez infectados pela doença.

O acesso do público ao setor de Protocolo do Procon Goiânia também será retomado na segunda (20). Para mais informações sobre como protocolar defesas e acompanhar prazos processuais, ligue para 3524-2949, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

O consumidor que optar pelo atendimento virtual poderá enviar a sua demanda para o e-mail: [email protected] ou pelo aplicativo Prefeitura 24h. O Procon Goiânia reforça que o agendamento para o atendimento será feito somente por telefone, por meio dos telefones 3524-2936 e 3524-2942, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Covid-19 em Goiânia

Segundo o Informe Epidemiológico desta sexta-feira (17/9), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), a capital registra 208.794 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 200.876 se recuperaram da doença e 6.460 morreram por complicações da Covid-19. Nas últimas 24h, 59 novos casos de Covid-19 e 11 óbitos foram confirmados.