À frente da Casag, Rodolfo Mota entrega benfeitorias em oito municípios

O advogado Rodolfo Mota finalizou esta semana uma série de entregas de obras feitas pela Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), que ele preside. Foram inauguradas nos últimos seis dias novas estruturas das subseções, reformas de prédios, auditórios para até 70 pessoas, salas de espera para advogados e unidades do Meu Escritório em oito municípios goianos. Nos eventos, aliados de Rodolfo Mota destacaram que as novas benfeitorias fecham um ciclo de realizações da Casag para a advocacia goiana sem precedentes. Como é pré-candidato a presidente da OAB Goiás, ele não poderá mais participar de eventos desta natureza até as eleições.

Aparecida de Goiânia, Caiapônia, Inhumas, Firminópolis, Valparaíso, Cristalina, Luziânia e Goiânia foram contemplados com investimentos da Casag em benfeitorias para atender a advocacia. “Hoje é um dia de júbilo e de entrega, porque nós pensamos em tudo o que pudemos fazer na Caixa de Assistência pela advocacia. Hoje entregamos uma caixa de assistência que é considerada a melhor do país”, afirmou Rodolfo Mota na sexta-feira, em Caiapônia, onde entregou uma unidade do Meu Escritório. “Não se resolve o mundo na caneta. Não se resolve captação ilegal com tribunal de ética, mas sim dando condição de trabalho para que ele possa concorrer com igualdade com os demais”, defendeu.

Advogado e prefeito de Palestina de Goiás, Eduardo Talvane elogiou as realizações de Rodolfo Mota na solenidade em Caiapônia. “Esse espaço dará aquilo que a advocacia precisa, que é condições de trabalho e respeito. Você, Rodolfo, está de corpo e alma vinculado a nós, advogados, e nos representa verdadeiramente”, afirmou Talvane.

Em Valparaíso, onde foi entregue na quinta-feira uma sala de espera na unidade prisional do município, os advogados destacaram que os investimentos da Casag dão mais dignidade para a categoria. “A Casag vem fazendo investimentos em todo o estado de Goiás e a advocacia do Entorno do Distrito Federal está sendo verdadeiramente atendida pela primeira vez, isto não podemos deixar de reconhecer”, afirmou José Zito, presidente da subseção de Valparaíso. “Essa sala hoje pode parecer simples, mas a distância dessa sala com sofá e ar condicionado para aquele portão, debaixo de chuva e de sol, é muito maior do que se possa imaginar”, disse o advogado criminalista Laércio dos Santos.

Além das diversas entregas no interior, a Casag também foi fundamental para a reforma da sede da Escola Superior de Advocacia (ESA). A Caixa de Assistência disponibilizou R$ 900 mil, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (Fida), para a modernização da sede da ESA-GO.

Entregas da Casag