Iris Rezende faz fisioterapia e apresenta “evolução contínua”, diz filha

O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, 87 anos, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tem apresentado evolução em seu quadro clínico e respira espontaneamente. A informação foi divulgada na sexta-feira (17/9), pela filha dele, Ana Paula Rezende.

Ana Paula publicou nas redes sociais, que o pai está fazendo fisioterapia e tem bons resultados nos exames. “A evolução do meu pai é contínua. Respira espontaneamente, sem cateter nasal. Ontem fez refeições por via oral e sessões de fisioterapia. Hoje está sonolento, mas com bons resultados nos exames. Deus está no controle de tudo”, escreveu.

Iris se recupera de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH). O emedebista foi transferido para São Paulo no dia 31 de agosto, a pedido da família, após 25 dias internado no Instituto de Neurologia de Goiânia.

Internação de Iris Rezende em Goiânia

O político foi internado no dia 6 de agosto ao sentir fortes dores de cabeça, quando foi submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo após sofrer um AVCH.

Após o procedimento, Iris foi intubado e ficou internado na UTI. No dia 10 de agosto, ele passou a respirar espontaneamente e reconheceu as filhas. No dia 16, o político recebeu alta da UTI e foi para o quarto, ele já apresentava melhoras no nível de consciência e foi extubado, pois já respirava de forma espontânea.

No último dia 21 de agosto, o político voltou novamente para a UTI após sofrer uma convulsão. Segundo o cardiologista Salvador Rassi, ele foi sedado e intubado por precaução. Ainda de acordo com o médico, convulsões são esperadas após um AVC.

Dois dias depois, Iris foi extubado e passava por redução na medicação para controle da pressão. No dia 25, ele teve alta da UTI e retornou para o quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia. No dia 31, ele voltou novamente para a UTI do Instituto e, posteriormente, foi transferido para São Paulo.