Mãe é presa suspeita de espancar bebê por se irritar com choro, em Mara Rosa

Uma mãe foi presa suspeita de espancar uma bebê por se irritar com o choro da criança, em Mara Rosa, na região norte de Goiás. A prisão aconteceu na quinta-feira (16/9).

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), as investigações apontam que a mãe teria agredido por ter perdido a paciência com o choro da filha, de 1 ano de idade.

A prisão aconteceu após a denúncia de vizinhos que ouviram o choro da bebê e ligaram para o Conselho Tutelar de Mara Rosa. Segundo o delegado Matheus Ferreira de Oliveira, a mulher foi autuada em flagrante, pagou fiança no valor de meio salário mínimo, cerca de R$ 550, e foi liberada.

Se condenada, a mulher pode ter pena de até três anos de prisão. A menina foi levada para a casa do pai, que mora em Alto Horizonte, na região norte de Goiás.

Além da mãe suspeita de espancar bebê, em outro caso, menina de 3 anos morre após ser espancada por mãe e padrasto, em Trindade

Uma menina de 3 anos morreu após ser espancada pela mãe e pelo padrasto, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. A criança apresentava vários hematomas e fraturas. Eles foram presos na última terça-feira (14/9).

De acordo com a delegada Silvana Nunes, responsável pelo caso, eles foram encaminhados para a delegacia após saírem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a menina foi atendida.

“Inúmeras fraturas no corpo da criança levaram à sua morte. Os médicos que a atenderam no hospital acionaram o Conselho Tutelar”, contou a delegada.

Inicialmente, a mãe da criança alegou que a menina teria caído em um parquinho, mas, posteriormente, mudou a versão e disse que o irmão da criança, de 6 anos, teria batido nela. Por fim, segundo a delegada, ela acabou confessando e disse que espancou a menina.

Outros casos de tortura

Além deste caso, a Polícia Civil efetuou na quarta-feira (15/9), a prisão em flagrante de um padrasto e uma mãe suspeitos de tortura contra uma criança de 2 anos, em Goiânia.

Também na quarta (15), uma mãe e um padrasto foram presos suspeitos de torturar crianças de 3 e 6 anos, em Mineiros, na região sudoeste de Goiás.