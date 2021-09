Vacinação Covid-19: Goiânia mantém aplicação de 1ª, 2ª e 3ª dose neste sábado (18)

Neste sábado (18/9), Goiânia mantém a vacinação contra Covid-19 e disponibiliza 16 locais para aplicação de primeira, segunda e terceira dose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), podem buscar um dos pontos de vacinação as pessoas com os pré-requisitos estabelecidos pela campanha de vacinação.

Podem se vacinar neste sábado, idosos com idade acima de 70 anos, idosos imunossuprimidos, adolescentes entre 12 a 17 anos e moradores da capital com idade acima de 18 anos.

Para os idosos de 70 anos ou mais, é necessário que a segunda dose tenha sido aplicada há seis meses. Quanto aos imunossuprimidos, a segunda dose precisa ter sido aplicada há mais de 28 dias, com apresentação da autodeclaração.

Já os adolescentes, se faz necessário seguir os seguintes critérios de prioridade: deficiência permanente, comorbidades, com apresentação de formulário médico, gestantes e puérperas (45 dias pós-parto), além dos adolescentes em medida socioeducativa.

No drive-thru do shopping Passeio das Águas, o atendimento continua sendo exclusivo aos idosos com mais de 70 anos para aplicação da terceira dose.

Neste sábado (18), por não ter nenhum goianiense aprazado para a vacina Astrazeneca, não haverá disponibilidade do imunizante em nenhum local. E também não haverá atendimento no Centro Municipal de Vacinação (CMV), que funciona para aplicação de primeira e segunda doses às gestantes de segunda a sexta-feira.

Confira os locais de vacinação para este sábado (18), em Goiânia

1ª dose para pessoas com idade acima de 18 anos – sem agendamento

USF Condomínio das Esmeraldas

USF Parque Santa Rita

USF Andreia Cristina

USF Madre Germana

USF Real Conquista

USF Grajaú

USF Jardim Curitiba

USF Crimeia Oeste

1ª dose para jovens de 17 anos e adolescentes de 12 a 16 anos – com agendamento

USF Residencial Itaipu

USF Novo Planalto

USF Leste Universitário

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Área I da PUC-GO

USF Condomínio das Esmeraldas

USF Parque Santa Rita

USF Andreia Cristina

USF Madre Germana

USF Real Conquista

USF Grajaú

USF Jardim Curitiba

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Área I da PUC-GO

USF Condomínio das Esmeraldas

USF Parque Santa Rita

USF Andreia Cristina

USF Madre Germana

USF Real Conquista

USF Grajaú

USF Jardim Curitiba

3ª dose – sem agendamento

Pedestre

Aos idosos com mais de 70 anos e que receberam a segunda dose até o dia 18 de março de 2021, além dos imunossuprimidos com idade acima de 60 anos que receberam a dose há mais de 28 dias, ou seja, até 21 de agosto.

CS Cidade Jardim Michelle Muniz do Carmo

Ciams Novo Horizonte

USF Estrela Dalva

Drive-thru

Para idosos acima de 70 anos que receberam a segunda dose até 18 de março. O horário de funcionamento é a partir de 8h, com a disponibilização de 2 mil senhas.