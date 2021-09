CNH Social: abertura de inscrições para 5ª etapa será anunciada nesta segunda (20)

Nesta segunda-feira (20/9), durante o evento de lançamento da Semana Nacional de Trânsito, será anunciada a abertura das inscrições para a 5ª etapa do programa CNH Social.

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), lança, nesta segunda (20), às 10h, na sede da autarquia, a Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro e é composta por uma série de ações educativas que buscam conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito para a prevenção de acidentes.

Na solenidade, também serão apresentadas as diretrizes para o programa CNH Social para o próximo ano, com a ampliação do número de vagas. O programa oferece à população de baixa renda a oportunidade de mudar, adicionar categoria ou obter a primeira habilitação de forma gratuita.

No último dia 2 de setembro, se encerrou o prazo para que os selecionados na segunda chamada da 4ª etapa do programa CNH Social efetuassem a matrícula on-line para garantir a habilitação gratuitamente.

Veja quem pode se inscrever no programa CNH Social

Podem se inscrever na modalidade Estudantil, os jovens de 18 a 25 anos que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública estadual de Goiás. Para essa modalidade, um dos critérios de desempate será a nota média apurada pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Do total de vagas abertas, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência.

Já nas modalidades Urbana e Rural, poderão concorrer moradores de cidades e da zona rural, respectivamente. Eles devem saber ler e escrever, ter idade igual ou superior a 18 anos e atender aos critérios estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e pela lei estadual 20.834/2020.

Segundo o Detran-GO, os candidatos à mudança ou adição de categoria não podem ter praticado infração de trânsito de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente em média, nos últimos 12 meses que antecedem à inscrição.