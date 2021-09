Motorista morre após perder controle de direção e bater contra árvore, em Goiânia

Na manhã deste domingo (19/9), um motorista morreu após perder o controle da direção e bater contra árvore, no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia. O motorista suspostamente estava a uma velocidade acima do permitido.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), vestígios encontrados no local e relato de testemunhas apontam que Raphael Pereira da Silva Portes, de 39 anos, trafegava pela Avenida Alfredo Nasser, quando adentrou na rotatória que dá acesso a Avenida Leopoldo de Bulhões e em seguida adentrou nesta mesma avenida no sentido GO-060, atingiu o canteiro central, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e chocou a lateral direita do carro contra uma árvore.

Segundo a Dict, o motorista suspostamente estava a uma velocidade acima do permitido, pois existe uma faixa de pedestre no local. Ainda de acordo com a Dict, após bater contra a árvore, o automóvel rodopiou na pista realizando um ângulo de 180 graus, e parou com a parte frontal voltada para a avenida Alfredo Nasser.

O óbito da vítima foi confirmado no local pelo Corpo de Bombeiros. O motorista não usava cinto de segurança.

Além da morte do motorista após bater contra árvore, em outro caso, motociclista morre após bater em meio-fio, em Goiânia

Um motociclista morreu, na manhã do último dia 20 de agosto, após perder o controle da direção e a motocicleta bater em um meio-fio, na Avenida Pedro Ludovico, no Setor Sol Nascente, em Goiânia.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motociclista trafegava pela Avenida Pedro Ludovico, sentido St. Cidade Jardim/St. Bueno, quando no cruzamento com a Rua 55, ele perdeu o controle da direção, derivou para esquerda, colidiu contra o meio-fio e caiu no chão. A equipe ainda não tem informações sobre o que pode ter causado o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. De acordo com a Dict, será instaurado um inquérito policial para investigar os fatos e circunstâncias do acidente.