Projeto quer obrigar agressores de animais a pagarem despesas veterinárias, em Goiás

Está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), um projeto que pretende obrigar agressores de animais a pagarem despesas veterinárias, em Goiás.

O projeto de autoria do deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos), determina que nos crimes de maus-tratos a animais as despesas de assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão serão de responsabilidade do agressor, na forma do Código Civil.

De acordo com o texto, o agressor ficará obrigado, inclusive, a ressarcir a Administração Pública Estadual de todos os custos relativos aos serviços públicos de saúde veterinária prestados para o total tratamento do animal.

Segundo o deputado, durante o período de pandemia houve um aumento significativo no abandono e nas agressões aos animais. Porém, tais atitudes são anteriores ao advento da covid-19.

Jeferson sustenta que é necessário que o estado de Goiás seja exemplo em garantir mudanças em prol dos animais. Ele afirma que a obrigatoriedade do agressor pagar os gastos veterinários com o bicho agredido, bem como possibilitar que esse agressor seja encaminhado a palestras de conscientização, se faz medida imperativa.

O projeto foi publicado pela Diretoria Parlamentar e está em tramitação na Alego.

