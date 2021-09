Ariane Bárbara: suspeito é flagrado passando próximo à mata onde corpo foi encontrado

O jovem suspeito de participar da morte de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, foi filmado por câmeras de monitoramento passando próximo à mata onde o corpo da jovem foi encontrado, no Setor Jaó, em Goiânia. O registro é da noite do dia 24 de agosto, data que a Ariane foi morta.

De acordo com o delgado Marcos Gomes, responsável pelo caso, as imagens mostram Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos, com uma camisa de capuz passando a pé pelo local.

Jeferson é um dos três jovens que estão presos suspeitos de cometer o crime. Ele seria o responsável por providenciar a arma do crime e o veículo, onde foram colocados sacos de lixo para levar o corpo até o local onde seria deixado.

Além dele, também foram presas Raíssa Nunes Borges (19 anos), que queria testar se era psicopata, e Enzo Jacomini Carneiro Matos (18 anos), que se identifica como Freya. Uma adolescente também foi apreendida no último dia 16 deste mês, ela teria dado a primeira facada em Ariane.

O Dia Online não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos até a publicação desta matéria.

Ariane Bárbara estava feliz por sair com amigas

Nas últimas mensagens enviadas por Ariane Bárbara à mãe, ela relatava que estava feliz pois sairia para lanchar com as amigas. “Mainha, volto ainda hoje, tá?”, escreveu. A jovem ainda relatou para a mãe que os amigos passariam em casa de carro para pegá-la.

“As meninas me chamaram para comer lá no Jaó. Vão pagar a ‘broca’ hoje, aí eu estou indo. Elas vão me buscar de carro, mãe. Aí eu vou, né?! Vai pagar comida, vai me buscar de carro e me deixar em casa, sou besta!?”, disse Ariane, sorrindo alegremente.

Entretanto, tudo já havia sido previamente planejado para matá-la. Ela foi morta a facadas e esganada dentro do veículo. Posteriormente, teve o corpo jogado em uma mata.

