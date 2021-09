Canto da Primavera 2021 abre inscrições para artistas

As inscrições para apresentações artísticas (shows e oficinas) na 20ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis (Canto 2021) foram abertas nesta segunda-feira (20/9). Assim, artistas e grupos interessados em participar do evento podem se inscrever, até 18 de outubro, pelo site cantodaprimavera.cultura.go.gov.br. O evento será realizado de 30 de novembro a 5 de dezembro pelo governo de Goiás.

Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), o Canto da Primavera 2021 seguirá todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias para conter o avanço da Covid-19. O evento não ocorreu em 2019 e em 2020.

Podem participar do certame cantores, bandas, conjuntos, professores de renome local e regional. Além disso, os participantes devem ter mais de 18 anos e serem residentes em Goiás há pelo menos dois anos. Dessa maneira, esta edição irá selecionar 20 artistas para shows. Ademais, quatro artistas ou professores para ministrar oficinas de bateria, violão, guitarra, contrabaixo e percussão.

A seleção dos participantes será feita com base em relevância cultural, qualidade técnica e artística, experiência, notoriedade, diversidade e criatividade. As atrações musicais serão apresentadas no palco que será montado no Cavalhódromo da cidade. Os investimentos somam mais de R$ 1 milhão no evento, que conta com convênio do governo federal.

Mais sobre o Canto da Primavera

Criado no ano 2000, como mecanismo de valorização da criação musical, o Canto da Primavera firmou-se, ao longo dos anos, como acontecimento de relevância para Goiás. A Mostra Nacional de Música de Pirenópolis produz um vasto leque de benefícios. Dentre eles, o desenvolvimento artístico e cultural da comunidade local, cria entretenimento, aquece o turismo e movimenta a economia.

Um dos momentos especiais do Canto da Primavera são as oficinas de música, com troca de informações e experiências na área musical.

A mostra, segundo a Secult Goiás, incentiva outros festivais musicais que acontecem na cidade e no restante do Estado de Goiás. Assim, justifica a “capacidade de criar estímulos duradouros em direção a uma política de interiorização da cultura, principalmente no que diz respeito à capacitação e apresentação da música, ressaltando a importância do diálogo entre os artistas e a comunidade em geral”.

Mais informações sobre o Canto da Primavera 2021 podem ser conferidas no edital, que está disponível nos sites www.cultura.go.gov.br e cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.